【西武渋谷店】～色彩の希望III～秋野暢子と希望の輪展 開催

株式会社そごう・西武

秋野暢子「幸せを運んで」

西武渋谷店では、１０月２５日（土）１１月３日（月・祝）の期間、A館７階催事場で「秋野暢子と希望の輪展」を開催いたします。秋野暢子の作品を始め、がんサバイバーとして秋野暢子と同じくがんを乗り越えてきた仲間たちとともに、明るく元気を与える作品を展示販売いたします。

【参加予定アーティスト】

青木さやか、麻倉未稀、梅宮アンナ、音無美紀子、加藤登紀子、小堺一機、佐藤B作、清水国明、Bro.KORN、矢野きよ実、ワッキー

※五十音順、敬称略。都合により参加者が変更になる場合がございます。

詳細を見る :https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/akinoyohkoexhibition

【秋野暢子と希望の輪展】

■会期：１０月２５日（土）～１１月３日（月・祝） ※最終日は午後５時閉場

■会場：A館７階＝催事場

【秋野暢子 トーク＆サイン会】

■１０月２５日（土）・２６日（日）・１１月２日（日）

各日午後１時から［各回約１時間／トークショー前半３０分］

秋野暢子ご本人によるトークショーとサイン会を開催いたします。トークショー終了後、お買いあげいただいたグッズにサインを行うサイン会を実施いたします。ご本人との写真撮影も可能です。

【Profile】秋野暢子

大阪ミナミの呉服屋の末娘として生まれる。

小学校の学芸会でエンピツの役をもらい初舞台を踏んだことがきっかけになり演劇の道に進む。中学、高校と演劇部に在籍。１９７４年NHK銀河テレビ小説「おおさか・三月（みつき）・三年（さんねん）」のウエイトレス役でデビュー。１９７５年NHK朝のテレビ小説「おはようさん」の主役・殿村鮎子役に抜擢される。TBSドラマ「赤い運命」では山口百恵と共演し、インパクトの強い役を好演。１９８６年ヘラルド映画「片翼だけの天使」ではキネマ旬報主演女優賞を受賞。CD発売、ダイエット本発売やイベント、講演会など多方面に活躍の場を広げていたが、２０２２年食道がん罹患。約１年間の闘病生活（鬼退治）をブログで綴りプラットフォームとなる。２０２３年４月寛解。

-西武渋谷店-

・住所：〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1

・電話番号：03-3462-0111 （代表）

・営業時間：午前10時～午後8時

・営業時間などの最新情報につきましては西武渋谷店ホームページをご覧ください。https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/(https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/)