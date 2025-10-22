こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京薬科大学・名古屋工業大学・大阪大学】″水和イオン液体″で膜タンパク質の構造と機能を長期安定化――創薬・バイオデバイス開発に新たな道を切り拓く革新技術を発表
東京薬科大学薬学部の藤田恭子講師、名古屋工業大学生命・応用化学類の古谷祐詞准教授、大阪大学大学院工学研究科の溝端栄一講師らの共同研究チームは、膜タンパク質を「水和イオン液体（Hydrated Ionic Liquids）」に直接溶解させ、これまで困難とされてきた構造保持と機能維持を両立させる新技術の開発に成功しました。膜タンパク質は、約6割の医薬品のターゲットとなる重要分子ですが、その不安定性が研究開発の大きな障壁となってきました。本技術は、創薬や次世代バイオセンサー開発を大きく前進させる可能性を秘めています。
■研究成果のポイント
• 水和イオン液体への直接溶解により、膜タンパク質*1の構造と機能を安定に保持することに成功
• 熱安定性*2が20℃以上向上、光駆動プロトン輸送タンパク質では機能保持と10倍の耐光性を実証
• 膜タンパク質をターゲットとする創薬研究やバイオデバイス分野におけるゲームチェンジャー技術として期待
■概要
本研究成果は、国際学術誌『International Journal of Biological Macromolecules』に掲載されました。
■研究の背景
膜タンパク質は細胞膜に存在し、物質輸送や情報伝達など生命活動の要を担うタンパク質で、医学・創薬・バイオテクノロジー分野における、最重要ターゲットのひとつです。しかし、生体外では構造や機能が損なわれやすい「繊細な分子」であるため、安定的な取り扱いが難しく、研究と応用のボトルネックになってきました。緩衝剤や界面活性剤を用いる従来手法にも限界があり、抜本的な安定化を実現する新しい技術が求められていました。
■研究成果の詳細
本研究では、液体の塩である"イオン液体*3"にわずかな水を含ませた「水和イオン液体（Hydrated Ionic Liquids）*4」を用いることで、膜貫通型タンパク質＊5（TehA*6およびバクテリオロドプシン*7）を直接溶解するだけで、構造と機能を保持した安定化に成功しました。
膜タンパク質はその不安定性から、従来の緩衝液中では取り扱いが困難でしたが、本研究では水和イオン液体の構成イオン（カチオン・アニオン）や含水率が構造保持と安定性に大きく影響することを明らかにしました。特に、コリニウムリン酸二水素*8を用いた水和イオン液体では、膜タンパク質の高次構造を維持したまま溶解が可能であり、熱変性温度を20℃以上向上させることが確認されました。
一般的に、熱変性温度の向上により、熱的安定性や長期安定性は改善されることが知られています。本技術による構造的安定性の向上は、極めて顕著です。また、含水率の違いによってタンパク質の構造や安定性に大きな変化が生じることから、生体膜内に存在する水分子の数や性質が膜タンパク質の機能維持において重要な役割を果たしていることが示唆されました。
さらに、光駆動型プロトンポンプ能を持つバクテリオロドプシン（bR）に対してレーザー照射を行い、プロトン輸送に関連する中間体形成*9を観察することで、機能性の維持も実証されました。加えて、レーザー照射による光退色*10に対して約10倍の耐性を示すなど、機能的安定性の向上も確認されています。