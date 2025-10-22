【東京薬科大学・名古屋工業大学・大阪大学】″水和イオン液体″で膜タンパク質の構造と機能を長期安定化――創薬・バイオデバイス開発に新たな道を切り拓く革新技術を発表

【東京薬科大学・名古屋工業大学・大阪大学】″水和イオン液体″で膜タンパク質の構造と機能を長期安定化――創薬・バイオデバイス開発に新たな道を切り拓く革新技術を発表