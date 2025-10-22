SHINING 3Dが新製品「EinScan Medixa」を発表：義肢装具向けオールインワン3Dスキャナー

Shining 3D Technology Japan 株式会社

SHINING 3Dは、義肢装具（O&P）向けに特別に設計されたオールインワン型ワイヤレス3Dスキャナー、「EinScan Medixa(https://hubs.ly/Q03P39y30)」を発表しました。高精度スキャン、内蔵型プロセッサーによるオンボード処理、シームレスなデータエクスポートを統合することで、O&Pのワークフローを合理化し、より迅速、より清潔、より効率的な作業を実現します。

O&P患者ケアを革新

従来のO&Pの手法である石膏型取りや巻尺による計測、手作業によるモデリングは、手間がかかり、患者にとって不快感を伴うことが少なくありません。EinScan Medixaは、完全にデジタル化された非接触のワークフローを導入し、症例あたりの処理時間を従来の5時間からわずか1時間に短縮するとともに、精度の向上と患者体験の改善を実現します。EinScan Medixaは動き補正技術を搭載し、患者のわずかな動きがあっても信頼性の高い正確なデータ取得が可能で、乳児用頭蓋ヘルメットや体幹スキャンといった用途に最適です。

オールインワン設計による高効率

EinScan Medixaは、スキャン、処理、データ出力を1台のポータブルなスキャナーに統合しています。臨床医は外部のコンピュータを必要とせず、患者のスキャンからCAD/CAM設計、フライス加工までスムーズなワークフローを実現できます。直感的なソフトウェアインターフェースは、ステップバイステップのガイドを提供し、3Dスキャンの経験がない臨床医でも簡単に操作できます。

高精度と快適性を実現

O&P分野の投資収益率（ROI）を変革

EinScan Medixaによるデジタルワークフロー- 高解像度で高品質な3Dデータ- 500万画素テクスチャカメラでリアルな表面キャプチャを実現- 部位別にプリセットされたワークフロー：頭蓋部、体幹、四肢、足、ソケットなど- ワイヤレスかつ軽量設計（953g）で持ち運びに便利- 患者のわずかな動きに対応する動き補正機能- 白色光と赤外線を使用した非接触スキャンで、患者の快適性を向上EinScan Medixaの直感的なインターフェース

EinScan Medixaを導入することで、クリニックは1日あたりの患者対応効率を400%向上させ、手戻りを大幅に削減し、フォローアップケア用の正確なデジタル記録を保存できるようになります。このデジタルファーストソリューションは、煩雑な型取りを清潔で快適な体験に置き換えることで、臨床効率を高めるとともに、患者満足度を向上させます。さらに、EinScan MedixaはSDKをサポートしており、病院システムや設計ポータルとの柔軟な統合が可能で、カスタマイズされた臨床ワークフローとブランド化された体験を実現します。

未来を見据えたソリューション

ROI計算ツール

「Medixaの導入により、私たちは単なるスキャナーを提供するだけでなく、世界中のO&P専門家の自信と効率性を高めるツールをお届けしています」と、SHINING 3DのO&P部門テクニカルリーダーであるZhechen Daiは述べています。「精度、患者の快適性、そしてワークフローの簡素化を組み合わせることで、Medixaは臨床医が最も重要なこと、つまり患者の治療成績の向上に集中できるよう支援します。」

EinScan Medixaの詳細を見る

SHINING 3Dについて(https://hubs.ly/Q02Td3r70)

2004年に設立されたSHINING 3Dは、高精度3Dデジタル製品の研究、開発、製造、応用に20年以上専念してきました。医療、計測、設計、製造など幅広い分野で革新的な3Dスキャンソリューションを提供しています。O&P分野への応用に加え、SHINING 3Dはデジタル歯科向けのソリューションも提供しており、歯科医療従事者の効率性、精度、そして患者ケアの向上を支援しています。