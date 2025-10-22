【トランスコスモスオンラインセミナー】製造業DXを加速する！Plant Simulation導入から定着までのベストプラクティスを12月3日（水）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナー製造業DXを加速する！Plant Simulation導入から定着までのベストプラクティスを12月3日（水）に開催します。

今、日本の生産工場は不確実性高まる市場にあって、様々な課題に直面しています。

その課題の解決を阻害する障壁もまた様々です。そこで、FAプロダクツのデジタルソリューションとトランスコスモスのBPOが共創し、新たな価値を提供します。

DXを進める上で、調べてもわからない課題/ベンダー視点での情報(導入の流れ/導入後の活用に必要な要素)をわかりやすく解説し、実際の導入事例を踏まえて、パネルディスカッション形式でご紹介いたします。

セミナーハイライト

●ベンダー視点での導入課題のポイント

●導入から定着までのプロセスの可視化

●ワンストップでシームレスな導入によるハードルの解消

このような方が対象です

●生産工場の生産性改革ミッションの責任者

●生産工場の各部門責任者（工場長、管理/計画/技術/製造/品証/調達購買他部門長、ライン長など）

●生産工場のDX推進責任者

●セミナー概要

日時： 2025年12月3日（水） 15：00～16：00

会場： オンライン開催（zoom）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

共催： トランスコスモス株式会社、株式会社FAプロダクツ

お申し込みURL：https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/251203.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

15：00～15：05 オープニング

15：05～15：15 現場の課題と障壁

15：15～15：30 両社コラボレーションの価値

15：30～15：45 事例とデモンストレーション

15：45～16：00 ライブアンケートディスカッション、Q&A

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・184の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)