プロロジス、岡崎阿知和SIC（仮称）直結 愛知・三河地区最大の物流ハブ「プロロジス岡崎プロジェクト」の開発を決定

株式会社プロロジス「プロロジス岡崎プロジェクト」完成イメージ

物流不動産の所有・運営・開発のリーディング・グローバル企業であるプロロジス（日本本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役会長 兼CEO：山田 御酒）は、愛知県岡崎市において先進的物流施設の集積拠点となる「プロロジス岡崎プロジェクト」の開発決定を発表しました。本プロジェクトは三河地区最大の物流ハブとなる見込みです。

■開発予定地：東名高速「岡崎阿知和SIC」（仮称）直結の物流適地

岡崎市は人口約38万人の愛知県内の中核都市のひとつです。同市は隣接する豊田市や安城市とともに、自動車産業をはじめ、輸送用機械や生産用機械などの製造業が集積する国内有数の製造業エリアに位置しています。こうした地域特性を背景に、岡崎市は東名高速道路に隣接する新たな工業団地「阿知和地区工業団地」の整備を進めており、プロロジスは同団地初の進出予定企業に選定され、先進的物流施設の集積拠点となる「プロロジス岡崎プロジェクト」の開発を決定しました。

工業団地内には、東名高速道路に直結する「岡崎阿知和スマートインターチェンジ(SIC)」の整備が進められており、進出企業の操業開始に合わせた開通を目指しています。

開発地は、既存の伊勢湾岸自動車道「豊田東IC」、東名高速道路「岡崎インターチェンジ（IC）」からもそれぞれ約6kmの地点に立地し、国道1号や248号へのアクセスにも優れています。名古屋・豊田・浜松といった県内主要都市に加え、東京（約290km）、大阪（同200km）、岡山（約350km）など東西方面、さらに、北は金沢（約270km）・新潟（約480km）まで、全国主要都市への広域配送にも対応可能な立地です。

■開発計画概要：三河地区最大の物流ハブ 「プロロジス岡崎プロジェクト」

岡崎市が約63haの区域を整備する「阿知和地区工業団地」内で、プロロジスは「プロロジス岡崎プロジェクト」として、開発面積約180,000平方メートル の敷地に物流施設を複数棟開発する予定です。三河地区最大の物流ハブとなる見込みで、官民が連携しながら整備を進めます。

開発予定地周辺は、地盤が強固であり、ハザードマップ上でも水害や浸水のリスクが極めて低いため、防災性・事業継続性の観点からも優れた立地です。敷地には特別高圧電力を受電予定であり、これにより、大規模なマテハン設備・自動倉庫の導入、館内全域への空調設備設置など、大容量の電力を使用する用途への対応も可能です。マルチテナント型・BTS型物流施設のほか、製造業への対応として機能面での整備を実施するなど、マーケットニーズを踏まえた計画を推進します。また、要望に応じて事務所やデータセンター等の用途も検討しています。1棟目の着工は2028年の予定です。

同工業団地周辺では猛禽類の営巣地が確認されており、プロロジスは、生物多様性保全の観点から鳥保護を目的としたビオトープを開発地内に設置します。

■第5回「名古屋スマート物流EXPO」に出展

プロロジスは第5回「名古屋スマート物流EXPO」にブース出展し、「プロロジス岡崎プロジェクト」や「プロロジスパーク東海1」「プロロジスパーク東海2」をはじめとする開発・運営中物流施設の詳細を展示します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95695/table/150_1_8b3610744ba1de78351d4dec4d7216c3.jpg?v=202510220358 ]

■中部地方のプロロジスパーク

中部地方においてプロロジスは、これまでに6棟の物流施設を開発しています。現在、愛知県内においてマルチテナント型物流施設「プロロジスパーク春日井」を運営中であり、2027年に「プロロジスパーク東海1」が竣工予定、「プロロジスパーク東海2」を計画中です。

プロロジスは、今後もお客様のニーズにお応えすべく、物流施設の開発・運営を進めてまいります。