新たな人材確保視点セミナー

特定非営利活動法人札幌チャレンジド

札幌チャレンジドでは、2023年から「コミュニケーションが苦手な学生・若者の就職支援」活動を実施しております。

今回はその取り組みを多くの企業の方々へ共有し、企業の活躍可能があることを理解することを目的に本セミナーを開催いたします。

人材不足や新規採用に悩みを抱えている企業の方にぜひ、新たな人材確保の視点として発達特性のある学生・若者の能力値や向き合い方などについて新たな見識を高めていただき、今後の人材採用、育成に活かしていただければ幸いです。

ご興味のある方は、ぜひお申し込みください。



【開催概要】

■日 時：2025年11月11日(火) 16：00～17：00

■場 所：北海道経済センター 8階 第3会議室

■参 加 費：無料

■内 容：１. 発達特性のある学生への就職支援の取組内容

２. 支援している学生の働くチカラの特徴や職場で活躍するための配慮など

■講 師：１.理事長 加納 尚明

２.理事 大山 珠美

お申込み・詳細はコチラ⇒（https://careerdesign-sapporo.com/corp）

【お問い合わせ先】NPO法人札幌チャレンジド

TEL：011-769-0986 mail：iko＠s-challenged.net

セミナーチラシ