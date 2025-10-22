LaBOLA予約｜Akerun連携サービスの提供を開始

株式会社ラクシーズ

LaBOLA予約ではこの度、新たにスマートロックを活用したクラウド型の「Akerun入退室管理システム」（以下、Akerun）との連携サービスの提供を開始しましたのでお知らせいたします。

■Akerun連携サービスとは

株式会社Photosynth（フォトシンス）が提供するスマートロック「Akerun」とシステム連携し、LaBOLA予約からの予約と連動し、施設内のAkerunが設置されたドアのURL鍵を利用者に自動送信するサービスです。

利用者は予約を通じて施設へのアクセスが可能となるため、施設管理者による物理的な鍵の受け渡しや管理の必要が無くなることで、施設運営の省人化、無人化が実現できます。また、「離れた場所にある施設」や「早朝、深夜などの時間帯」、「少人数では目が行き届き難い大規模施設」など、これまで貸し出しが難しかった施設や時間帯へのビジネス拡大が期待できます。

--------------------------------------------

本サービスはLaBOLA予約の外部サービス連携としてのご提供となります。ご利用には別途お申込みが必要です。また、Akerunのご契約、取り付け工事などが必要となります。

--------------------------------------------

■スポーツ専用予約システム『LaBOLA予約』

株式会社ラクシーズが開発、運営するスポーツ専用予約システムLaBOLA予約は、フットサル施設を中心に全国約400施設で利用されているスポーツ専用の予約システムです。施設のフロント業務をはじめ、顧客情報、売上管理、集客、プロモーションなど各種業務を強力にサポートし、施設の運営を円滑にする総合マネジメントシステムです。

URL：https://labola.jp/reserve/about/

■株式会社ラクシーズ

所在地：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋5階

代表取締役：木暮知彦

URL：https://luxeys.co.jp

■『Akerun入退室管理システム』

Akerun入退室管理システムは、株式会社Photosynthが提供するスマートロックを活用したクラウド型入退室管理システムです。あらゆる扉がインターネットにつながることで、様々な場所やシーンへのアクセス管理を実現します。

Akerunブランドの主要サービスである法人向け「Akerun入退室管理システム」は、既存の扉に後付けで導入でき、スマートフォンやICカードでの施解錠やクラウド上での鍵の権限管理・入退室管理が可能になります。

URL：https://akerun.com

■株式会社Photosynth

所在地：東京都港区芝5丁目29番11号

代表取締役社長：河瀬航大

URL：https://photosynth.co.jp/