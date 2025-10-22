物価上昇からお金を守る！ 発売22周年のロングセラー家計ノートで、わが家のお金をラクラク「見える化」「仕組み化」

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は『夢をかなえるわたしの家計ノート2026』（主婦の友社：編。https://www.amazon.co.jp/dp/4074620480）を、2025年10月14日(火)に発売いたしました。

「絶妙なざっくり感がちょうどいい！」とリピート率の高さで、発売22周年に突入。信頼と人気のロングセラー家計ノートの2026年版です。

自由度が高く、シンプルな記入でお金を「見える化」「仕組み化」でき、家計管理がラクラク。家計簿ビギナーにもぴったりです。

●毎日の日記代わりにも、月まとめだけの記入でも

＜毎日の記入ページ＞

・電子マネーやクレジットカードの記入欄がたっぷりで、キャッシュレス決済も管理しやすい

・使いやすい費目を設定したり、月の始まりを「給料日から」に変更したり、カスタイマイズにできる

・自由記入欄は日記やTODOリストなどに使いやすい

・欄外には、時短＆節約の１行レシピつき

＜毎月のまとめページ＞

各月の最初にはまとめのページがあり、忙しいときはここを書くだけでも、おおまかな家計の把握ができます。

●ビニールカバーや付属パーツも便利！

カバーポケット

ビニールカバーには大きめのポケット付き。レシートはもちろん光熱費明細や医療・保険のお知らせなどもラクラク入るサイズです。

透明ビニールカバー

カバーの下に好きな写真や切り抜きなどを入れて、自分仕様の表紙にも。毎日の記入の楽しさがアップ！

毎月のインデックス＆表紙に合わせたイラストしおり

切り取って使えるしおりやインデックスなど付属パーツも充実。使いやすくカスタマイズできます。

●「夢をかなえる」応援ページが充実

貯蓄プランシート、年間スケジュール、10年分のライフプランなどを記入するうちに、夢に近づく道筋が見えてきます。

●マネー情報も充実

貯蓄プランシート10年間ライフプランシートわが家の年間スケジュールシート年間収支表家計チェックシートわが家のバランスシート

ファイナンシャルプランナーによる最新情報で、2026年のマネーポイントを押さえられます。

●人気の家電などが抽選で当たる

毎年好評の読者プレゼント企画も！ 家電や美容・健康グッズなど、人気の商品が抽選で当たります。

お金防衛のためには、まずはざっくりでも家計把握をすることが第一歩。

2026年、家計ノートでわが家のお金を守りましょう！

書誌情報

書名：『夢をかなえるわたしの家計ノート２０２６』

編：主婦の友社

イラスト：吉本紘子

定価：1,040円（10％税込）

仕様：AB判・200ページ

発売日：2025年10月14日（火）

ISBN:978-4-07-462048-7

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/4074620480

【Rakutenブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18365898

本書に関するお問い合わせ先

【主婦の友社広報窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）