黄河河口（東営）マラソン、熱気に包まれて開幕

【東営（中国）2025年10月22日新華社＝共同通信JBN】China Wanda（中国万達集団）の2025年Yellow River Estuary (Dongying) Marathon & Shandong Marathon League (Dongying)（黄河河口（東営）マラソン＆山東マラソンリーグ（東営）が10月19日、東営に出場者3万5000人近くを集めてワクワクするスタートを切りました。

午前7時30分のスタートの号砲とともに、参加者らはスタート地点を出発、Fuqian Avenueを駆け抜けました。コース全体を通して、観客の歓声と掛け声がランナーみんなを熱狂の波に包み込み、ボランティア、警備員、医療チームは大会の安全と円滑な運営に休みなく努めました。

レースコースの設営は、プロの競技性と環境への配慮を両立させました。緩やかな地形と広々とした道路を特徴とするこのコースは、すべてのレベルのランナーが最高の成果を発揮できるようしていました。

Yuelai Lake Park、Mingtan Park、Guangli River Forest Wetland Park、東営植物園といった都市公園を縫うように走るコースで、参加者は「湿地と都市空間が融合した」東営市の特徴的な景観に包み込まれました。これは東営の広大で環境に優しい特質を体現しています。ランナーたちは競技の刺激と美しい景観の両方を楽しみ、多くが目標の成績を達成しました。

黄河河口（東営）マラソンは東営で最も早くからある最大規模の、最も特徴的なスポーツ行事であり、2008年の初開催以来、成功裏に16回開催してきました。世界陸上競技連盟（WA）のゴールドラベルロードレースで、Chinese Athletics Association（中国陸上競技協会）A1公認大会に指定され、世界的な知名度を高め続けています。世界陸上競技連盟の2024年マラソンランキングでは、中国国内5位、世界28位とされ、その影響力と名声をさらに高めています。

