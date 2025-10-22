山本舞香、夫・MY FIRST STORY Hiroとの“付き合いたてエピソード”を明かす！“2股イケメン経営者”のゼロ距離スキンシップに山本舞香「昼ドラ！？」｜ラブキャッチャージャパン2第6話

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月21日（火）夜9時より、“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の第6話を放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『ラブキャッチャージャパン2』とは

本番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送ります。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていきます。『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーです。スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎、リリー、木村昴、山本舞香、とうあが務めます。

今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／女優・バレエ講師）の女性メンバー5名と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5名が参加しています。

■山本舞香、マイファス・Hiroとの“付き合いたてエピソード”を明かす「ライブで常に…」

2025年10月21日（火）放送の第6話では、女性メンバーが希望する男性とのデートに出かけます。思いを寄せる元アイドル・さくらに選ばれなかったYouTuberのいぶきは、家でひとり待つことに。以前さくらが「前髪がある人が好き」と話していたことを思い出し、いぶきは前髪を作って再びアピールします。スタジオトークでは、いぶきの行動をきっかけに「自分の好みに合わせてくれる男性は好きか」という話に。山本は、夫であるMY FIRST STORY・Hiroについて「付き合いたての頃、前髪を下ろしている人が好きって言ったら、ライブでもずっと下ろしてくれていた」と明かし、スタジオを沸かせました。

■今夜も参加者のひとりの正体が明らかに！波乱の展開に注目

番組後半では、今回も参加者の“正体”が明らかに。投票の結果、「最も正体を知りたい人」に選ばれたのは起業家・ためくに。思わぬ展開に「え、俺なの？」と本人も困惑。スタジオでは盛山と木村が「これマネー（キャッチャー）の投票うまいな」「誘導が上手い」と、賞金を狙う“マネーキャッチャー”たちの戦略を絶賛しました。そして、ついに明かされたためくにの“正体”に、参加者たちは息をのむ展開に。

一方、“マネーキャッチャー”として参加しているえみりは、経営者・まさおに猛アプローチ中。「うららちゃんは正直まさおに気持ちが寄ってます。阻止しないといけない。マネー（キャッチャー）として」と宣言しました。さらにその日、まさおとデートしたうららを呼び出したえみりは、「昨日ここ（部屋）にまさおと2人でいたの。『今この旅で一番ドキドキしてる』って言ってた」と告白。続けて「今日デートしたときも、（まさおは）『本当に今めちゃめちゃ迷ってる。うららにも正直に伝える』って言ってた」と明かします。これを聞いたうららは「（まさおに何も）言われてないし、まさおがどんなに揺れてたとしても、うららって決めてたなら、えみりちゃんにそういうこと言うメリットもないし…怪しくなってきちゃうな」とつぶやきました。

■恋の三角関係が加速！“2股イケメン経営者”のゼロ距離スキンシップに山本舞香「昼ドラ！？」

その後、えみりはまさおを呼び出し、個室で親密な時間を過ごす様子が映し出されます。まさおは「こんなに純粋な思いをぶつけてくれると思わなかった」と語り、このドロドロな展開に山本舞香は「昼ドラ！？」とツッコミ。さらに、インタビューでえみりは「今日デートして、うららちゃんに気持ちがいってたのを、もう一度こっちに引き寄せられた気がした」と笑みを浮かべました。果たして、この作戦は成功するのか―？そして、揺れるうららの思いの行方は？『ラブキャッチャージャパン2』第6話は「ABEMA」にて配信中。全話無料でお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。

■ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』番組概要

＜第6話＞

放送日時：2025年10月21日（火）夜9時～

放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p60

＜無料見逃し配信＞

第1話URL： https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p10

第2話URL： https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p20

第3話URL：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p30

第4話URL：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p40

第5話URL ：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p50

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1904

『ラブキャッチャージャパン2』特報映像URL：https://youtu.be/k4lIVLViMXo

制作:吉本興業

制作協力:CJ ENM

製作著作：ABEMA

※放送日時、放送チャンネルは予告なく変更になる場合もございます。予めご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）CJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved】【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。