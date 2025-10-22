KEIYO「愛車の位置、スマホで一目瞭然！マモルンジャーシリーズ最新製品充電機能″36WのPD対応″を発売」～盗難対策＋便利機能を兼ね備えたスマート車載アクセサリーに新モデル登場!

株式会社慶洋エンジニアリング

シガーソケットに差し込むだけで充電ポートとして使える【シガーソケット型（AN-S158）】が好評につきパワーアップして登場。パワーアップしたスーパーマモルンジャーレッド（AN-S158PD）はUSBTypeCの充電機能が36WのPD対応となり、より早く充電できるようになりました。

MFi認証を取得済みで、追加アプリ不要・工具不要で簡単に取り付けられます。

「盗難防止」と「利便性」を両立させた“新しいカーガジェット”として、日常のドライブをもっと安心・快適に。

AN-S158PD36WのPD対応こんなお悩み、ありませんか？

「あれ、車どこに停めたっけ？ 大きな駐車場でいつも迷子に…」

「車上荒らしや盗難が心配… でも大がかりな防犯装置は面倒」

「スマホの充電ケーブルがごちゃごちゃ、車内がごちゃつく」

「車に機械を取り付けるのが苦手。もっと簡単に使えるものが欲しい」

「毎日車に乗るから、便利な機能はまとめて欲しい！」

そんなお悩みをスマートに解決するのが

＼ iPhone「探す」アプリ対応！／

車載アクセサリー「マモルンジャー」シリーズです

2つのモデル（シガーソケット型／ホルダー型）から選べて、

“盗難対策 × 便利な機能”をまとめて搭載。

毎日のカーライフを、もっと安心・快適にアップデートします！

USBType-A＆Type-Cの2ポート搭載USB Type-A＆Type-Cの2ポート搭載してUSBType-CはPD対応に

USB-TypeCがPD対応になり36W充電対応しており、従来のUSB-Aポートも装備。iPhone・iPad・Androidスマートフォン・タブレット・カーナビ等を同時に2台充電可能。ナビ利用中でもバッテリー切れの心配なし。車内の「充電不足ストレス」をゼロに。

安心のMFi認証品

Apple社の公式認証であるMFiを取得。iOSデバイスとの互換性が確保されています。iPhone、iPad、Macの「探す」ネットワークを利用して、紛失防止トラッカーは距離を問わず、全世界で正確にアイテムの位置を特定します。地図上でアイテムの位置情報を瞬時に表示し、目的地までの道順や距離、到着時間も簡単に確認できます。OSアップデート後も継続して利用できます。

車両盗難追跡・駐車位置確認

世界に数億台あるiPhoneの「探す」ネットワークを利用し、愛車の位置を正確に特定します。GPSが使えない大型駐車場や地下でも盗難防止・防犯に役立ちます。

誰でも簡単・低コスト・企業車両管理に最適

設置が簡単: シガーソケットに挿すだけで、専門的な工事は一切不要です。

月額費用ゼロ: 一度の購入だけで、継続的な費用はかかりません。

管理者のスマホ1台で本商品複数台を登録・管理可能。GPSトラッカーの設置に比べ初期費用を大幅削減、運用コストもゼロ。

日本企業1年保証付き

慶洋エンジニアリングは日本の企業です。1年間のメーカー保証付き。

【主な仕様】

適合車種：シガーソケット付き車種

主要機能：スマートタグ/検出

検出方式：iOS標準搭載の“探す”アプリ対応

給電方式：シガーソケット付き車種から給電

USB出力電圧：5V、9V、12V

出力電力：MAX36W

Quick Charge仕様：USB Power Delivery(PD)3.1対応

Quick Charge2.0/3.0/3.0+対応

本体サイズ：Φ24.6×H52.8mm

【製品情報】

品名：PD対応シガーソケット型スマートタグ

型番：AN-S158PD

JAN:4545708007105

想定価格：4,980円（税込）

KEIYOホームページ

https://www.keiyoeng.co.jp/product/an-s158pd

Amazon公式ショプページ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX2VPS33

楽天市場公式ショプページ

https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s158pd/

【会社概要】

社名：株式会社慶洋エンジニアリング

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F

代表取締役：中井 利幸

事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売

設立： 1986年8月22日

HP：https://www.keiyoeng.co.jp/