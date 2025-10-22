【第3回 店舗・EC DXPO福岡′25】店舗・ECの売上アップ・業務効率化のための展示会

ブティックス株式会社

展示会名：第3回 店舗・EC DXPO福岡'25

公式サイト：https://fox.dxpo.jp/fukuoka/store/

会期：2025年10月30日(木)・31日(金)

会場：マリンメッセ福岡 A館 主催：ブティックス(株)

展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業を展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、

代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、10月30日(木)・31日(金)の2日間「第3回 店舗・EC DXPO福岡’25」をマリンメッセ福岡にて盛大に開催する。来場対象者は、小売店、飲食店などの実店舗を持つ企業の経営者・管理者や、EC担当、これからECを始める事業者の方々である。

本展では、2つの専門展を同時開催！注目の製品・サービスが一堂に出揃う※昨年開催されたDXPO福岡'24の様子

※前半２日間・後半２日間で展示内容、セミナー内容が異なります。

※一度の来場事前登録で、前半・後半すべての展示会にご入場いただけます。

店舗・EC担当の皆様必聴の専門セミナーを総計40セッション開催！※昨年開催のDXPO福岡'24の様子

本展では、業界の有識者を講師に招いた「専門セミナー」も同時開催する。店舗支援コースでは、店舗経営の経験を活かしMEO対策支援を行う(株)LAM COMPANY 代表取締役 篠崎友寿氏が、ChatGPTを活用したWeb集客の仕組み化戦略を解説。またECコースでは、EC勉強会「九州EC」の幹事も務める6Photo 代表 志岐裕介氏が、ECサイトやSNSで効果を発揮する商業写真の撮影方法を紹介する。他にも売上・集客アップを目指す小売業・飲食業・ECのプロ必聴のセミナーが多数開催される。

店舗・EC DXPO福岡'25 出展製品・サービス（一部抜粋）

このほかにも、売上アップ・業務効率化のためのIT製品・サービスが多数出展！

詳細は公式HPへ https://fox.dxpo.jp/fukuoka/store/

＜本リリース・本展に関するお問合せはこちらまで＞

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）

TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込みはこちらまで＞

https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi