阪神タイガース×ひこにゃん 夢のコラボがついに実現！2025年10月24日(金)より販売開始

写真拡大 (全3枚)

アインズ株式会社

ソーシャルグッドプロデュース企業のアインズ株式会社（本社：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3、代表取締役社長：谷口 彰(たにぐち あきら)）は、プロ野球球団「阪神タイガース」と、滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」との夢のコラボレーションによるオリジナルグッズを、2025年10月24日(金)より店頭およびECサイトにて販売開始いたします。




本コラボは、スポーツと地域文化の魅力を融合させ、ファンの皆さまに新たな楽しみを提供することを目的とした取り組みです。デザインの目玉は「阪神タイガースのユニフォームを纏ったひこにゃん」！スポーティでキュートなひこにゃんが、ファンの心をわしづかみにします！



●商品概要


【販売開始日】2025年10月24日(金)より


〈店頭販売〉


・ひこにゃんショップ（ひこにゃんミュジアム内）


・彦根みやげ本陣


・ミュージアムショップおいでや（滋賀県立琵琶湖博物館内）


・Kolmio in the museum（滋賀県立美術館内）



〈EC販売〉


・ECサイト「KAMIHIME+」


「KAMIHIME+」特設ページ　https://www.kamihime.jp/view/category/hanshin-hikonyan


販売開始：2025年10月24日(金) 12：00～



※現在、取扱店舗を順次拡大しております。


※取扱店舗は状況により変更となる場合がございます。


※販売開始時間は店舗により異なります。　


※発売日程は予告なく変更となる場合がございます。



●数量限定！ECサイト限定セットも登場


ECサイト「KAMIHIME+」では、ここでしか手に入らない数量限定の応援セット商品を特別価格で販売します！




※フェイスタオルはランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけませんのでご了承ください。


※数に限りがございますので、在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。



●商品ラインナップ


応援シーンはもちろん、日常生活でも使いやすいアイテムを多数ご用意！





■アインズ株式会社 会社概要


社名　　　：アインズ株式会社


代表　　　：代表取締役社長　谷口 彰


本社所在地：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3


URL　　　：https://www.shiga-web.or.jp/eins/


設立年　　：1877年4月（明治10年）


資本金　　：97,234,000円


従業員数　：208名


事業内容　：各種印刷、販売促進・企業ＰＲ・マーケティング並びにコンサルティング、


各種イベントプロデュース、ホームページ制作等



本件に関するお問い合わせ先


アインズ株式会社　〒520-2573　滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3


Tel：0748-58-8104