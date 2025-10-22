【価格.com保険】就業不能保険の商品比較表を新設！

株式会社カカクコム・インシュアランス

カカクコムグループの株式会社カカクコム・インシュアランス（本社：東京都港区 代表取締役社長：結城晋吾）は、運営する総合保険比較サイト「価格.com保険(https://hoken.kakaku.com/)」（※1）において就業不能保険の商品比較表を新設しました。就業不能保険とは、病気やケガの治療によって働けない状態になった際の収入減少に備えるための保険です。今回新設した比較表では、精神疾患の場合の保障内容を分けて表示したほか、各商品で定義が異なる「働けない状態」（就業不能状態）について、具体的なケースごとに給付対象となるかを○×形式で視覚的に表示するとともに、給付対象の詳細も確認できるようにしました。これによりお客さまは複雑な情報を直感的に把握しやすくなり、保険選びがよりスムーズになります。

（※1）「価格.com保険」の運営、保険の申し込み受付、無料相談サービスは、保険募集代理店である株式会社カカクコム・インシュアランス（カカクコムの100％子会社）が行っています

就業不能保険 商品比較ページ :https://hoken.kakaku.com/gltd/hikaku/

就業不能保険 商品比較表のポイント

■充実の比較項目、精神疾患の場合の保障を分けて表示

今回新設した比較表では「給付金額」や「支払回数」などの比較項目を充実させ、一人ひとりの状況に応じた保障内容の比較を可能としました。また就業不能保険においては、病気・ケガによる就業不能と精神疾患による就業不能で、保障内容が異なる商品があるため、それぞれの保障を分けて表示し、保障有無や給付金額の違いを比較できるようにしました。保障の違いが一目でわかるようになったことで、より納得感をもって商品を選べるようになりました。

■「就業不能状態」の定義をケース別に比較

就業不能保険は、商品によって給付対象となる「働けない状態」（就業不能状態）の定義が異なります。比較表では「入院」「在宅療養」「要介護認定」「障害等級認定」の軸で、各ケース（※2）の給付対象を○×形式で整理したことで、お客さまは、保障の適用範囲をより直感的に把握できるようになりました。

（※2）精神疾患による就業不能には「要介護」の項目は含まれません。

就業不能保険比較サービスについて

基本情報（年齢、性別）を選択するだけで、価格.com保険で取り扱う全5商品から保険料や保障内容をまとめて比較できるサービスです。商品比較ページには、掲載されている各商品の保険会社サイトへのリンクが設けられており、スムーズなお申し込みが可能です。

株式会社カカクコム・インシュアランス

株式会社カカクコムの100％子会社で、保険会社計70社（※3）の商品を取り扱う乗合代理店。「未来の安心が今みつかる」をスローガンとしてお客さまに最適な保険を提案し、第一に頼っていただけるような万全のサポート体制づくりに努めています。また専門家（保険コンサルタント）を配置し、保険に関する各種ご相談を無料で受け付けるサービスも提供しています。

（※3）内訳：生命保険会社28社 損害保険会社24社 少額短期保険会社18社



・保険の無料相談：https://hoken.kakaku.com/consultation/

・保険コンサルタント紹介：https://kakakucom-insurance.co.jp/consultant.html



所在地： 東京都港区新橋2丁目6番地2 新橋アイマークビル9階

代表取締役： 結城 晋吾

設立： 2005年4月5日

事業内容： 損害保険及び生命保険の募集代理・媒介

コーポレートサイト：https://kakakucom-insurance.co.jp

運営サイト： https://hoken.kakaku.com/

