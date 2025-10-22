“楽しさの入口”をコンセプトに、ベルーナの新ホテルブランド「ファンゲートホテル」誕生

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表取締役：安野 清）は、札幌中心部に位置する「ホテルラフィナート札幌」を取得し、新ブランド「札幌ファンゲートホテル」として2025年10月25日（土）に開業いたします。お客様にとって「楽しさの入口」となるホテルを目指し、新たな価値を提供してまいります。

■新ブランド誕生の背景

グランベルホテルグループは、お客様に“FUN TO STAY“を提供するというコンセプトのもと運営しております。

このたびホテル事業拡大の一環として、宿泊特化型ホテルへの参入を図り、「ホテルラフィナート札幌」を取得いたしました。当ホテルグループのコンセプトを体感いただく新たな拠点として位置づけるとともに、お客様の“楽しさの入口”となるホテルを目指し、「札幌ファンゲートホテル」に名称を変更いたしました。

新ブランド「ファンゲートホテル」は、グランベルホテルブランドと異なる位置づけとし、出張などでご利用いただくビジネスマンや、これまでグランベルホテルグループをご利用いただいたことのない国内観光客など、幅広いお客様層をターゲットにしております。宿泊に特化した利便性や快適性を重視することで、より多様な用途でご利用いただけることを目指します。新ブランドの最初の取り組みとして、札幌ファンゲートホテルでは今後館内リニューアルも予定しております。

ベルーナグループでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、今後もワンランク上のおもてなしを皆様にご提供してまいります。

■「ファンゲートホテル」のロゴデザインについて

新ブランドのロゴは、「FUN GATE」の頭文字「F」と「G」をモチーフに、扉が開いていくようなデザインとなっています。カラーは、グループロゴのブラックと鮮やかなイエローを採用しました。イエローは幸福、元気、活発さ、明るさ、創造性などを表現するポジティブな色であり、「FUN=楽しさ」を表す色として採用いたしました。

ファンゲートホテルロゴ（メイン）ファンゲートホテルロゴ（メイン・サブ）ファンゲートホテルロゴ（縦タイプ）【施設概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/16236/table/656_1_c4121c48df5f9eadc8db0b5bf88132c9.jpg?v=202510220329 ]

■ホテル運営会社概要

会社名 ：株式会社グランベルホテル

（株式会社ベル―ナ100％子会社）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：東京都中央区京橋2丁目13-10 京橋MIDビル 5F

公式ＨＰ：https://www.granbellhotel.com/

■会社概要

会社名 ：株式会社ベルーナ（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業/グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業/アパレル・雑貨事業/その他の事業/データベース活用事業