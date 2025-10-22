セキュリティゲートとQRコード決済が連動　入退場を自動化する新システムを開発

飛天ジャパン株式会社

飛天ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：李 戦海）は、同社のCPM端末「Pay BOX（M80）」をセキュリティゲートと連携させ、QRコード決済完了後にゲートが自動開閉し入場できる新システムを開発しました。本製品は、株式会社ランシステムのブースにて、本日より開催される展示会で紹介されます。

セキュリティゲート＋Pay BOX（M80）

飛天ジャパン株式会社は、CPM端末「Pay BOX（M80）」を活用した新しい入退場管理ソリューションを開発しました。本システムは、入場者がゲート前でQRコード決済を行うと、決済完了と同時にゲートが自動開閉する仕組みで、有料エリアや会員制施設、テーマパーク、イベント会場などでの無人化・省人化運用を実現します。

この新ソリューションは、以下の展示会において、飛天ジャパンの販売代理店によって展示されます。

【展示会】

「EC・店舗Week」

出展社：株式会社ランシステム

開催期間：2025年10月22日（水）～10月24日（金）

会場：幕張メッセ

小間番号：A34-10

株式会社ランシステムのブースでは店舗や施設の省人運営を支援する「無人化ソリューション」の一環として、「Pay BOX（M80）」とセキュリティゲートを連動させたデモ展示を実施します。来場者は、実際のQRコード決済からゲート開閉までの流れを体験できます。

飛天ジャパンは、今後も「Pay BOX」シリーズを中心に、キャッシュレスと自動化を融合したスマートソリューションを拡充し、幅広い業種・業界のデジタル化を支援してまいります。

■飛天ジャパン株式会社について

セキュリティ、フィンテック、AI/IoTの3領域に強みを持つ独立系ソリューションプロバイダー。低価格・シンプル・高セキュリティの「使えるセキュリティ」製品や店舗DXを支援する「使えるIoT・DX」製品などを提供、官公庁・大手企業を含む国内1,000社以上の導入実績を有します。

https://ftsafe.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

飛天ジャパン株式会社

TEL：03-3668-6668（代）

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。