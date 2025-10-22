北軽井沢に誕生！新たなグルメデスティネーション「フォッジ フォレストダイニング」

鹿島軽井沢リゾート株式会社

軽井沢の喧騒から離れた標高1,300メートルの高原に、世界中のグルマンに認められたブランドビーフ「上州牛」と高原の食の恵みを堪能できる新たなリトリートレストラン「フォッジ フォレストダイニング」が誕生！今年9月に開業したばかりの「ANAホリデイ・インリゾート軽井沢」のメインダイニングとして、ブレックファスト＆ディナー（ビュッフェ）とランチ（アラカルト）を提供する「フォッジ フォレストダイニング」では、北軽井沢の豊かな自然が育む地産食材の滋味を活かしてフレンチ出身のシェフがプロデュースする“ナチュラルキュイジーヌ“をご堪能いただけます。

軽井沢の喧騒から離れた森林に佇む「ANAホリデイ・インリゾート軽井沢」は、ゴルフコース（18ホール）、スノーパーク（6コース）、キャンプ場などを併設、さらに、天然温泉、サウナ、屋内プール、ジムなど、敷地内で楽しめるアクティビティが満載のオールシーズンリゾートです。

アクティブなリゾート滞在に欠かせないのが、土地ならではのグルメ体験です。昼夜の寒暖差が大きく、年間100日は霧に包まれる北軽井沢特有の気候。この地をやさしく包む朝霧は、野菜の表面の乾燥を防ぎ、みずみずしくて甘く、柔らかな食感の野菜を育みます。



そんな食材の宝庫である北軽井沢に誕生した「フォッジ フォレストダイニング」では、東京（代々木上原）でフレンチレストランのオーナーシェフとして活躍し、その後に移住した群馬県嬬恋村で出会った高原の地産食材に惚れ込んだ原田理総料理長が指揮者としてオーケストレーションする魅惑的なメニューの数々をお楽しみいただけます。



世界37カ国でセレクションを行っている「ミシュランガイド」で星の評価数は世界一を誇るグルメの聖地・東京で料理人として自身のドラマを生き抜いてきた原田シェフが人生の第二幕の舞台として辿り着いたのが、雪深い冬の北軽井沢でした。そして今、秋から冬にかけて彩りを変える浅間山を望む「フォッジ フォレストダイニング」を新たな食演の舞台に、お客様の旅の目的になるような料理を発信。「どこよりも美味しく、いつまでも人の記憶に残るような食体験を追求したい」という熱い想いを胸に、北軽井沢ならでの素材を最高の状態でご提供してまいります。

フォッジ フォレストダイニング 総料理長 原田理

【総料理長 原田理】

フランス料理のシェフとして都内の飲食店で経験を積み、2000年に独立開業。渋谷区上原で10年間にわたって3店舗のフレンチレストランを経営。2011年、群馬県嬬恋村に移住。群馬および長野県の複数ホテルの総料理長を経て2025年より現職。「料理は95%が愛情、5%が技術」を信条に、食材、仲間、お客様への愛を忘れずに、日々スタッフと共にキッチンに立って、食演の指揮をとる。

「15歳の時にステーキハウスで料理の世界に飛び込み、35年間にわたって最高レベルの肉料理を追求してきた究極の“ニクヤキスト“のプライドと、”野菜大国“として知られる群馬の地産食材との出逢いから生まれる最高のマリアージュを、ビュッフェを中心としたカジュアルなスタイルでご堪能ください。」

【メニュー例】

ディナータイムのシグニチャーメニュー： 上州牛のローストビーフ （ディナービュッフェのみご提供）

上州牛のローストビーフ

フランスのミシュランガイドに掲載されているパリの本格フレンチレストランでも提供されている世界的なブランドビーフ「上州牛」を長期熟成し、その日に仕入れた肉の素材や天候などの環境に合わせてじっくりローストしたビーフをやさしく休ませた後に、ベストな状態でご提供するために再加熱。オープンキッチンからお一人お一人様に合わせて丁寧にカットしてご提供する「上州牛のローストビーフ」は、世界に認められたブランドビーフならではの上質な風味と肉の柔らかさを堪能できる自慢の一品です。

ランチタイムのシグニチャーメニュー： 北軽パンバーニャ（ニース風サラダ＆ニース風サンドイッチ） （税サ込2,200円）

北軽パンバーニャ

朝夕の寒暖差が生み出した甘みのある高原野菜を添えた彩り豊かなサラダをフレンチ出身のシェフならではの洗練で仕上げたニース風サラダ。サイドに添えられたパンは、香ばしい風味をそのまま味わうのも良し、サラダをはさんでバーガー風に食すのも良し。素材そのものの味わいを最大限に引き出した、シンプルながらもクリエイティビティを感じる一品です。



【レストラン概要】

店 名： フォッジ フォレストダイニング（Foggi Forest Dining）

住 所： 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-16

アクセス： 北陸新幹線 軽井沢駅からシャトルバスで40分

碓氷軽井沢ICから国道146号線経由で50分

TEL： 0279-84-1441（ホテル代表）

席数： 150

営業時間：

ブレックファスト4月～11月：6:00～9:30（LO: 9:00）、11月～3月：7:00～11:00（LO: 10:30）

ランチ4月～11月：10:00～14:00（LO: 13:30）、11月～3月：11:00～14:00（LO: 13:30）

ティータイム14:00～16:00（LO: 15:30） ※通年

ディナー（2時間制）1部 17:00～19:00（LO: 18:30）/ 2部 19:00～21:00（LO: 20:30） ※通年

料金：

ブレックファスト（ビュッフェ） 大人3,000円、子供 2,000円（税サ込） ※保護者同伴の3歳以下のお子様は無料

ディナー（ビュッフェ） 大人7,000円、子供 5,000円（税サ込） ※同上

ランチ（アラカルト） 北軽パンバーニャ（2,200円）、北軽Beefバーガー（2,300円）、上州牛と地産茸の温つけ汁信州蕎麦（2,500円）、上州もち豚ロースかつカレー（2,300円）など ※税サ込

お食事付き宿泊プラン：

22,500円～（1室2名様ご利用時の1名様料金、税サ込）

ホテル公式サイト：https://karuizawa.holidayinnresorts.com

ご予約・お問合せ：0279-84-1441（代表）/ info.anahirkaruizawa@ihg.com



ホリデイ・イン(R)ホテルズ&リゾーツについて

ホリデイ・インでは、ご友人やご家族、同僚と一緒に過ごす大切な瞬間をサポートします。世界中で展開するホリデイ・インは、温かく心地よいサービス、親しみやすくも新しさを感じるデザイン、そしてブランドならではの快適さとアイコニックな緑のサイネージを通じて、ビジネスでもレジャーでも、思い出に残る体験をお届けします。12歳以下のお子様専用メニューの飲食が無料になるレストラン、ミーティングやビジネス用施設、フレキシブルなパブリックスペースなど、仕事やくつろぎをサポートするアメニティをご用意しています。ブランドの詳細は、https://www.holidayinn.com

Facebook: https://www.facebook.com/HolidayInn/

Instagram: https://www.instagram.com/holidayinn/ をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のおもてなし）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。20のホテルブランドと1億4,500万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,700軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,200軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル:

シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ: https://www.sixsenses.com/en

リージェント ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ: https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation

ヴィニェット コレクション: https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation

キンプトン ホテルズ&レストランツ: https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation

ホテルインディゴ: https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation

プレミアム:

voco: https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation

Ruby: https://www.ruby-hotels.com/en

HUALUXE ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation

クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation

EVEN ホテルズ: https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation

エッセンシャルズ:

ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation

ホリデイ・イン エクスプレス: https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation

ガーナー: https://www.ihg.com/content/us/en/garner-hotels

avid ホテルズ: https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation

スイーツ:

Atwell スイーツ: https://www.atwellsuites.com/hotels/us/en/reservation

ステイブリッジ スイーツ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

ホリデイ・イン クラブバケーションズ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

キャンドルウッド スイーツ: https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation

エクスクルーシブパートナーズ:

イベロスター ビーチフロント リゾーツ: https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約385,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

公式サイト（英語） https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

公式サイト（日本語） https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japan

IHGワンリワーズ https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

アプリのダウンロードはこちら：

https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotels-rewards/id368217298

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

最新情報はこちら：

https://www.ihgplc.com/en/news-and-media

https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels