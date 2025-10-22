兵庫テロワール旅×フェリシモ　初コラボ企画「丹波の魅力を味わい感じる秋の日帰りバスツアー」

公益社団法人ひょうご観光本部

兵庫テロワール旅と株式会社フェリシモの初コラボにより、魅力満載の日帰りバスツアーを企画しました。秋の丹波の魅力をお伝えするとともに、テロワール体験をお楽しみいただきます。是非ご参加ください。

今後フェリシモ本社ビル（Stage Felissimo）内でのコラボ企画なども予定しております。

【※兵庫テロワール旅とは】

「terroir＝テロワール」とは、フランス語で「地球」や「土地」を表す “terre（テール）” から派生した言葉で、主にワインの世界において、その味や性質を左右するブドウ畑の土壌や気候、職人の技術など、とりまく環境を表す言葉として使われています。

兵庫県では、「テロワール」という言葉が持つ「土地の個性」を五感で感じ、兵庫五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡路）の風土に育まれた「食」や、歴史・文化・産業に根差した本物の「体験」が味わえる旅を「兵庫テロワール旅」として提案しています。

「兵庫テロワール旅」を通して、「美味しい」や「楽しい」といった感動だけではなく、人の想いや技術に触れてみてください。

