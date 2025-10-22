累計5,500万部突破の『BADBOYS』田中宏先生原作。PRアニメ『夢中に幸せ、府中町』続編制作が始動！漫画家「田中宏」×アニメ監督「中山竜」×日本一の人口を誇る町「府中町」が贈る新たな物語に期待！

株式会社Diginal

累計5,500万部突破の『BADBOYS』田中宏と、大人気アニメ『チェンソーマン』監督の中山竜が広島・府中町で制作開始。実在ロケーション×家族の呼吸を1分前後の高密度に凝縮。公開は令和8年度、町公式チャンネルでの配信を予定！

広島県府中町を舞台に、2019年に公開されたショートアニメ『夢中に幸せ、府中町』。

その続編の制作がついに始動します。

原作は、広島出身で『BADBOYS』『KIPPO』などを手がける漫画家・田中宏氏（府中町PR大使）。

総監督は、『チェンソーマン』『呪術廻戦』など話題作に携わったアニメーション監督・中山竜氏（株式会社Andraft(アンドラフト)代表）。そして音響監督には、映像・音・企画の三領域を横断する田村啓介氏（株式会社ランデブー／RAN de VoO代表）が参加します。

新作では、前作の主人公一家「椿町ファミリー」に長女が誕生。“次男の誕生日から始まった物語”のその後を、家族の絆・日常の温もりとともに描きます。公開は、府中町の新たなまちづくりビジョン「第5次総合計画」が始まる令和8年度4月以降を予定しています。

◆ 制作陣プロフィール

● 原作：田中 宏（漫画家／府中町PR大使）

広島県府中町出身。代表作『BADBOYS』は累計5,500万部を突破し、ドラマ・劇場版などメディア展開も多数。現在は青年誌『ヤングキング』で『KIPPO』を連載中。



近年は自身の故郷・広島や府中町をテーマにした作品・イベントへの参加を積極的に行い、「漫画を通じて地元の誇りを描く」姿勢が高く評価されています。



2025年には『BADBOYS』の新実写映画（東映配給）もあり、更に注目を集めています。

【コメント】

町という括りでは人口が日本一多く（世界レベルかも？！）、6年連続「街の住みここちランキング＜中国＞」で第一位の我が故郷、広島県安芸郡府中町。PR大使として誇らしく携わらせていただいております！！前作で命の宿った長女【心ちゃん】を交えた椿町ファミリーの物語を是非ご堪能ください。

● 総監督：中山 竜（アニメーション監督／株式会社Andraft代表）

アニメ『チェンソーマン』（MAPPA／2022年）のシリーズ監督として一躍注目を集めた新世代クリエイター。『呪術廻戦』第19話「黒閃」などの演出も担当し、映画的な構図と間の演出で高い評価を受けています。2023年、自身のスタジオ「株式会社Andraft」を設立。少数精鋭ながら、映像・CM・MVなどジャンルを越えて活動。



今回の府中町アニメでは、リアルな質感と“手触りのある日常”を描く独自スタイルで挑みます。

【コメント】

アニメを通して“手触りのある府中町”や、この街で暮らすリアルな空気を感じていただきたいと思っています。短尺の中でも、シーンの呼吸を大切にしています。

● 音響監督：田村 啓介（株式会社ランデブー／RAN de VoO代表）

映像・広告・デジタルを横断するプロデューサー／音響監督。

YouTubeドラマ『PLAY DISTORTION』などを手がけ、音・映像・ストーリーを一体化させる演出にを得意としています。

本作では、町の生活音や人々の息づかいを繊細に捉え、“音で町を見せる”表現を追求します。

【コメント】

生活音、足音、風、人々の触れ合い――音楽で町の景色を立ち上げたいと考えています。

◆ ストーリーと見どころ

前作『夢中に幸せ、府中町』（60秒）は、町内の実在施設や風景をアニメ化。「次男の誕生」をきっかけに、家族が成長していく姿を描きました。今回の続編では、“長女の誕生”を軸に、さらに多層的な家族のつながりを描きます。

仕事と育児の両立、ささいなすれ違い、そして絆――

「ありふれた1分を、宝物に変えるアニメーション」として、観る人の日常にも寄り添います。

◆ 作品情報

タイトル：『夢中に幸せ、府中町（続編）』（仮）

公開予定：令和8年度（第5次総合計画開始にあわせて）

原作：田中宏（漫画家／府中町PR大使）

総監督：中山竜（株式会社Andraft代表）

音響監督：田村啓介（株式会社ランデブー／RAN de VoO代表）

幹事企業：株式会社Diginal(https://diginal.co.jp/)

企画・制作：広島県安芸郡府中町

公開：府中町公式YouTubeチャンネル・各種SNS ほか

◆ 作品資料

◆ 参考リンク

前作『夢中に幸せ、府中町』（60秒）本編：

府中町公式YouTubeチャンネルにて公開中

田中宏公式サイト：https://www.youngking.jp/

株式会社Andraft公式サイト：https://andraft.co.jp/

株式会社RAN de VoO公式サイト：https://randevoo.jp/

株式会社Diginal：https://diginal.co.jp/

府中町：https://www.fuchutown.org/

前作の動画はこちらからご覧下さい。

事業に関するお問い合わせ

府中町 総務企画部 政策企画課

担当：中田・土屋

TEL：082-286-3127

制作陣に関するお問い合わせ

株式会社Diginal

担当：野口

Mail:info@diginal.co.jp