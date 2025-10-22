洗浄部材の製造プロフェッショナル集団「ホース屋 中部高圧ホース」が限定5社へ業務用ホースを無償提供する「企業モニター募集キャンペーン」を実施

中部高圧ホース株式会社



洗浄部材の製造販売をおこなっている国内最大手メーカー中部高圧ホース株式会社（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役 佐々木博己）は、


10月22日～11月4日の間、弊社が製造を手掛ける業務用ホースを無償で体験いただける企業モニターを募集いたします。



■企業モニター募集キャンペーン概要


募集期間： 10月22日(火)～11月4日(火) 2週間限定


定員：5社


応募方法：


パターン１.（X）


(1)@HoseYaHontenをフォロー


(2)キャンペーンの投稿をリポスト


(3)利用用途をコメント


(4)Googleフォームに必要事項を入力



パターン２.（Instagram）※フォロワー様限定


(1)キャンペーンの投稿をいいね


(2)利用用途をコメント


(3)Googleフォームに必要事項を入力



選考方法：


応募いただいた方の中から、抽選で5社（5名）様を選考いたします。


当選の方には、Googleフォームに入力いただいたメールアドレス先へご連絡いたします。



【キャンペーンURL】


・X：


https://x.com/HoseYaHonten/status/1980429018781581670



・Instagram：


https://www.instagram.com/p/DQDODQPEkjn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DQDODQPEkjn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)



・Googleフォーム：


https://forms.gle/DXHNQU84rm1GrJom9



■製品詳細


エアコン洗浄業者様向け
エアコン洗浄用ライトグレーホース
下記リンク先商品中のラトグレーホースの中で、お使いの道具に適合するもの
https://shop.hose.co.jp/view/category/ct74

配管洗浄業者向け
配管洗浄ホース（先端は選択していただけます）
https://shop.hose.co.jp/view/item/000000000780(https://shop.hose.co.jp/view/category/ct74)



■中部高圧ホース株式会社について


中部高圧ホース株式会社は、高圧洗浄機用のホースや関連部品を取り扱う専門企業です。


BtoBでの長年の経験と知識を活かし、プロ品質の洗浄部材を一般のお客様にも提供するECサイト「ホース屋」を運営。


現場の「あったらいいな」を形にする製品開発で、お客様の洗浄作業をサポートします。



【会社概要】


社名：中部高圧ホース株式会社


所在地：愛知県名古屋市中川区好本町1-24


代表取締役：佐々木博己


設立：2000年8月


事業内容：高圧ホース及び洗浄関連部材の販売