販売イベントでは一時間待ちの大行列！ 作家「こつめちゃん」の人気キャラクター「うちゃ」「もっちりはむ」とマネジメント契約を締結いたしました！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）は、X（旧Twitter）をメインに活躍するイラストレーター「こつめちゃん」と新たにマネジメント契約を結んだことをお知らせします。こつめちゃんが描く「うちゃ」「もっちりはむ」は、クラウドファンディングやコンビニプリント、アパレルコラボなど実績多数のキャラクター。SNS上でも高い人気を誇り、若い女性を中心に今注目を集めています。
■「うちゃ」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332385&id=bodyimage1】
■「もっちりはむ」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332385&id=bodyimage2】
X総フォロワー数は3.2万人（2025年10月現在）。ファンシーでかわいらしいイラストが人気を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332385&id=bodyimage3】
■公式SNS
▼うちゃ
X（旧Twitter）：https://x.com/kotsume_cha
Instagram：https://www.instagram.com/kotsume_cha/
▼もっちりはむ
X（旧Twitter）：https://x.com/motchiri_hamu
Instagram：https://www.instagram.com/motchiri_hamu/
上記クリエイター、及びキャラクター等で事業のお取組みをご希望の企業様はエイノバ株式会社HPからお問い合わせください。何卒よろしくお願い致します。
https://anova.co.jp/
■エイノバ（Anova,Inc.）について
エイノバ株式会社はX（旧Twitter）やInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
