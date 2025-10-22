販売イベントでは一時間待ちの大行列！ 作家「こつめちゃん」の人気キャラクター「うちゃ」「もっちりはむ」とマネジメント契約を締結いたしました！

