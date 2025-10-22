“営業こそ、AIで化けます。”──営業特化型AI研修プログラム「シゴトAI」開講
株式会社イオマガジン（本社：東京都港区、代表取締役：成家勉 ※以下、イオマガジン）は、営業特化型のAI活用研修プログラム「シゴトAI」を、2025年10月22日より提供開始します。
本研修は、営業現場でのAI導入・定着をテーマにした、「ツール操作ではなく成果創出」にフォーカスした実践型プログラムです。AIを活用して提案書や議事録の自動化、競合リサーチの効率化を行い、営業チーム全体の生産性を底上げします。
この営業部の新常識を「シゴトAI」で学び、ぜひ実務で体感してください。
お試し体験ができる無料ウェビナーも開催しています。
「シゴトAI」の詳細はこちら：https://shigotoai.com/
「AIを導入したけれど、誰も使っていない」現場の声から生まれた研修プログラム
多くの企業で「AIを導入したのに成果が出ない」「誰も使っていない」という課題が発生しています。営業現場では、日々の雑務に追われ、顧客対応に時間を割けない状況が続いているのではないでしょうか。
実際に営業現場からは
・商談後に毎回1時間以上かけて資料をまとめる
・日報作成や議事録作成に深夜残業
・AIツール導入後も“操作が難しく使われない”
といったお悩みが絶えません。
イオマガジンはこれらの課題を目の当たりにし、営業のためのAI活用研修をゼロから設計しました。
営業職のために、営業経験者が、営業成果を生むための“現場で使えるAI活用”を届けます。
プログラムの概要｜「ツール操作」ではなく「成果を出す仕組み」をつくる
【主なプログラム】
・導入講義：AI営業の必要性（営業効率化の市場背景、自社での活用可能性）
・ChatGPT基礎＋実演（プロンプト基礎、実務デモ、メール・要約）
・Gemini×リサーチ演習（市場調査・競合調査の実践）
・営業リスト作成ワーク（自社ターゲットをAIで抽出、Excel管理）
・議事録＆資料作成ワーク（Zoom議事録→提案資料生成まで）
・社内適用ディスカッション（自社ワークフローにどう落とすか）
【プログラムの特徴】
「シゴトAI」では、ツールの使い方を学ぶだけではなく、“営業成果に直結するAI活用法”を、チーム全体で習得できる点が特徴です。講師はすべて、営業組織でAI導入を実務経験したプロフェッショナル。現場で直面した課題や“定着の壁”を熟知しているため、実践的な内容に定評があります。
・ただの操作説明ではなく、営業成果を出すための仕組みを伝達
・ツールの比較ではなく、具体的な活用フローを提示
・難しい理屈ではなく、現場で“そのまま使える”テンプレート付き
・一部の社員だけでなく、チーム全体が活用できる設計
【修了特典｜「AI営業エバンジェリスト」認定制度】
受講修了者には、「AI営業エバンジェリスト」認定証を発行。ロゴを名刺や社内資料などに使用でき、「AIを成果に結びつける営業組織づくり」をリードする人材として社内外でアピール可能です。
※この認定ロゴを名刺や社内資料などにも使用できます
AI活用は、もう特別なことではありません。
「営業の仕組みを見直したい」「AIを導入したい」
そんな想いがあれば、ぜひ一度「シゴトAI」にご相談ください。
貴社の営業組織がAIでどう変わるのか、その第一歩を私たちが伴走します。
お問い合わせ先
営業特化型AI活用研修プログラム「シゴトAI」
公式サイト：https://shigotoai.com/
運営：株式会社イオマガジン
E-mail：shigotoai@io-maga.com
※取材・掲載に関するお問い合わせも上記までお願いいたします。
