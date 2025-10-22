スイカゲームでお米をゲット！全国どこからでも参加できるeスポーツ大会『MyScoreCup』、10月31日ハロウィン開催

木村情報技術株式会社

木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、全国どこからでも参加できるスコアアタック型のeスポーツ大会『MyScoreCup（マイスコアカップ）』を、10月31日(金)のハロウィンに開催します。



本大会は、幅広い世代に人気の「スイカゲーム」を使用し、参加者のスコアでランキングを競います。子どもから大人まで誰でも気軽に楽しめる、新しいスタイルのeスポーツイベントです。優勝者には新潟県産の無洗米「新之助」、さらにラッキーナンバー賞として5名様にも国産雑穀米をプレゼント。物価高騰のいま、“お米”が景品のユニークなイベントです。

ルールは簡単！遊んで投稿するだけ

参加方法はとてもシンプルです。スイカゲームをプレイして、スコア画面を撮影し、アップロードするだけ。全国どこからでも参加でき、年齢や経験を問わず、お一人でも家族でも友だち同士でも楽しめます。「スコアを競う」シンプルなスタイルで、誰でも主役になれる大会です。

大会概要

大会名称：第2回『MyScoreCup（マイスコアカップ）』

開催日時：2025年10月31日(金) 09:00～21:00

競技ゲーム：スイカゲーム

主催：木村情報技術株式会社

【競技の流れ】

1.スイカゲームをプレイし、スコア画面をスクリーンショットまたは写真で撮影します。

2.大会ホームページ(https://myscorecup.kit-ai.jp/)にアクセスし、「参加する」をクリック。応募フォームに必要事項を入力します。

3.撮影したスコア画面をアップロードします。

4.結果は入賞者本人にメールで通知し、1～3位は公式X(旧Twitter)で発表します。

*「参加する」ボタンは、大会当日の9:00から有効になります。

＊大会時間内（9:00～21:00）にプレイ・投稿されたスコアのみ対象となります。

＊詳しくは、大会ホームページをご覧ください。

【AIが支えるフェアでスムーズな大会運営】

『MyScoreCup』では、木村情報技術が開発したAI搭載の大会運営支援システム「マイスコアカップシステム（MyScoreSys）」を活用しています。スコアの自動集計や不正防止機能により、公平で安心な大会運営とスムーズな進行を実現しています。

【景品】

・優勝賞品：新潟ケンベイ【精米】新潟県産 新之助 無洗米 2kg（令和6年産）／1名様

・ラッキーナンバー賞：国内産 十六雑穀米 黒千石入り（15g×5袋）／5名様

▶大会ホームページはこちら：https://myscorecup.kit-ai.jp/

▶最新情報はこちら（公式X）：https://x.com/MyScoreCup

背景

近年、国内のeスポーツ市場は拡大を続けています。2025年には市場規模が200億円に迫り、eスポーツファン数も1,000万人を超えると予測されています。一方で、一般的なeスポーツ大会は「上級者が出場するもの」「ハードルが高い」といったイメージが強く、実際にプレイや参加ができる機会はまだ限られています。

木村情報技術は、誰でも気軽に参加できる”スコアアタック型”の大会『MyScoreCup』を継続開催し、初心者やファミリー層も楽しめる新しいｅスポーツの形を提案しています。スコアを投稿するだけで参加できる本大会を通じて、ｅスポーツの楽しさをより多くの方々に届け、裾野の拡大に貢献してまいります。

■ 将来的には“eスポーツ×食育”へ

現在は既存タイトル「スイカゲーム」を使用していますが、木村情報技術では2026年初頭のリリースを目指し、”食”をテーマにしたオリジナルゲームを開発中です。



リリース後はそのタイトルを活用し、『MyScoreCup』の継続開催を予定しています。ゲームを楽しみながら食育について学べる仕組みを目指しており、その一環として『MyScoreCup』の景品にはお米や雑穀米を採用。”食”というテーマで大会全体をつなぎます。

将来的には、ギネス世界記録への挑戦も視野に入れ、より多くの人が参加できるeスポーツイベントを目指してまいります。

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/