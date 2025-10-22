「美楽温泉 SPA-HERBS 」が贈る史上最大の熱波！記録更新！【過去最大24名】のアウフギーサーが集結！

株式会社BESTHERBS

株式会社BEST HERBS（代表取締役社長:塚田正之）が運営する、「美楽温泉 SPA-HERBS」では、

日頃のご愛顧への感謝の意を込め、11月を「アウフグース超強化月間」として、過去最大となる24名のアウフギーサーに連日ご登場いただきます。日替わりで登場する熱波師たちが、極上の「熱波」と「癒し」をお届けし、未だかつてない「ととのい」体験を提供いたします。

美楽温泉SPA-HERBSは、ニフティ温泉年間ランキング2024において5年連続総合1位獲得をはじめ

東日本総合・関東エリア総合・埼玉県総合・口コミ部門・食事がおいしい部門・電子チケットベストセラー部門で1位を獲得し、7冠を達成しています。

美楽温泉SPA-HERBSは、これからも心と身体が満たされる至福のひとときを提供してまいります。

美楽温泉SPA-HERBS 11月イベント・キャンペーン概要

【11月はアウフグース超強化月間！過去最大24名】

期間：2025年11月1日（土）～11月28日（金）

場所：岩盤浴エリア「烈紅（れっく）」

※男性サウナ室で開催の場合もあり

出演者：過去最大24名のアウフギーサー

参加料金：無料（岩盤浴利用者限定）

※岩盤浴料金が必要となります。

ーーーー

一部出演者による有料「プレミアムアウフグース」

料金：300円/回

▶岩盤浴エリア「烈紅（れっく ）」 中央に設置されている炉から発生する遠赤外線によりデトックス・アンチエイジング効果が期待できます。アウフグースイベント時には熱波マシーンが高速回転し、更に発汗を促します。

※岩盤プランご利用のお客様のみご参加いただけます。

※全ての回で整理券が必要となります。フロントにてお求めください。各イベント定員がございます。

※中学生未満のお客様は岩盤浴エリアをご利用いただけません。

※イベント内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【その他館内11月イベント・キャンペーン】

・美楽亭 肉祭り（2階 レストラン 美楽亭）

・腸もみデトックス（3階 エステルーム）

・来館スタンプ2個ウィーク 10/24(月・祝)～30日(日)

【毎週開催イベント風呂】

・11/1(土)・3(月/祝)：紅葉の湯

・11/8(土)～9(日)：Liptonの湯

▶紅茶製品の製造過程での残茶葉エキス（芳香成分）を使用した

環境配慮のやさしいお湯

・11/15(土)・16(日)：モンブランの湯

・11/22(土)・24 (月/祝) ：芳醇ワインの湯

・11/29(土)・30(日)：ととなうの湯

▶カプサイシン配合のぽかぽか効果抜群の湯

【美楽温泉 SPA-HERBS（びらくおんせん スパハーブス）】

まるで温泉地で過ごしているような「くつろぎの空間」で身体も心も美しくなる”Beauty ＆ Relax”。

美楽温泉 SPA-HERBSは、温泉に行く時間がなかなか作れないというお客様にもっとお手軽に、もっと便利にもっと楽しめるテーマパークをご提供します。

住所：埼⽟県さいたま市北区植⽵町1-816-8

Tel：048-669-6626 営業時間：9:00～25:00 ※11/10・11は休館日

HP：https://spa-herbs.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d81054-158-816291dd6c2567eb53830112ce30e633.pdf