サロン経営の“見える化”がさらに進化！「BEAUTY POS」にスタッフ目標・実績管理機能を搭載
導入実績2300システム突破を発表したばかりのBEAUTY POSは、2025年11月より新たにスタッフの売上目標・実績管理機能をリリースいたします。
この機能により、サロンオーナーはスタッフごとの売上目標と実績を自動で集計・把握でき、モチベーション管理や評価制度設計を効率化することが可能になります。
■ スタッフ目標・実績管理機能とは
スタッフ目標・実績管理機能は、スタッフごとの売上や施術実績を自動で集計・可視化し、サロン経営の“見える化”を支援するシステム機能です。
各スタッフの目標設定や達成状況をリアルタイムで確認できるため、評価制度の設計や個々のモチベーション向上施策に活用できます。
■ 新機能「スタッフ目標・実績管理」の概要
新機能により搭載されるのは、以下の4点です。
スタッフごとの目標設定
技術施術、店販売上、契約売上、消化売上、技術指名売上など、スタッフごとに細かく目標を設定可能。店舗全体の目標管理にも対応します。
実績の自動集計
施術・販売・契約・消化などの実績を自動で集計。スタッフ別、期間別、来店区分別（新規・再来・固定・ごぶさた）など、多彩な条件で集計が可能です。
達成率と前年実績の比較
設定した目標に対する達成率をリアルタイムで表示。前年同期間との比較も可能で、スタッフの成長や改善ポイントを把握できます。
帳票出力機能
集計結果は画面表示だけでなく、Excel形式で出力可能。スタッフ別の詳細帳票として、評価制度や面談資料として活用できます。
これらの機能の活用により得られるメリットとして、以下３つのポイントが挙げられます。
【1】スタッフのパフォーマンス可視化
目標と実績を一目で確認できるため、個々の達成状況を把握。面談や評価に活用でき、スタッフのモチベーション向上につながります。
【2】集計業務の効率化
従来の手作業による集計や確認作業を削減。管理者の負荷を大幅に軽減します。
【3】サロン経営のPDCA推進
データに基づいた改善策を立案しやすくなり、店舗全体の業績向上をサポートします。
これらのメリットにより、サロンは 「業務の効率化」「スタッフの成長」「経営の見える化」 を同時に実現。
データを軸にした経営判断が可能となり、一歩先を行く店舗運営と持続的な売上成長を後押しします。
BEAUTY POS の主な機能
BEAUTY POSの機能一覧
『BEAUTY POS』は、美容サロンの現場オペレーションをワンストップで支援する多機能型システムです。個人サロンから大規模店舗まで幅広く対応可能で、サロンの規模やスタイルに合わせて柔軟に運用できます。
１.予約一元管理
Web予約やLINE予約をはじめ、ホットペッパービューティーなど複数の予約媒体とも連携可能。各媒体からの予約を一元管理し、スタッフの空き状況や施術メニューに応じたスケジュールを自動で最適化します。キャンセルや変更にも柔軟に対応でき、予約管理の手間を大幅に削減します。
２.顧客管理（電子カルテ機能）
来店履歴、施術内容、購入商品、好みのスタイルなどを詳細に記録。お客様ごとに最適な提案やフォローを実現し、リピート率を高めます。
３.売上・分析管理
メニュー別・スタッフ別・日次／月次など多角的に分析可能。数値を「見える化」することで、サロン経営の意思決定をサポートします。
４.在庫管理
商品販売や施術での使用量を自動で反映し、在庫切れや過剰仕入れを防止。発注業務の効率化にもつながります。
５.役務（回数券・コース）管理
コース契約や回数券の有効期限・残回数を一元管理。解約処理や他コースへの乗り換え、複数人でのチケット利用設定にも対応し、サロンの柔軟な運営をサポートします。
６.LINE配信機能（新機能）
顧客属性や来店履歴をもとに、ターゲットを絞ったLINE配信が可能に。再来店を促すリマインドやキャンペーン告知など、リピーター獲得に直結する施策が実現します。
■クラウドビューティについて
当社は「美を生み出す人たちと共に、未来をつくる」をスローガンに、美容サロンや美容業界で活躍す る人たち向けにあらゆる支援ができる総合プラットフォーム会社を目指しています。
企業名：株式会社クラウドビューティ [CLOUD BEAUTY Inc.]
代表者：代表取締役 望月雅彦
資本金：311,763,278円（資本準備金他含む）
本社：大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル6階
設立：1999年6月1日
URL： https://cloudbeauty.co.jp/