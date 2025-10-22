【全29プログラムが決定】採用成功への道標となる “最短ルート” が見つかる人事・採用担当者向けオンラインカンファレンス『新卒採用の地図』を11/10(月)より3日間連続で開催

株式会社ワンキャリア

新卒採用サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、新卒採用に特化した企業・団体の人事・採用担当者向けオンラインイベント『新卒採用の地図 ～採用成功への「最短ルート」が見つかる、3日間～』を、2025年11月10日（月）から12日（水）の3日間にわたり開催します。このたび、実施する全29プログラムが決定しました。

特設サイト：https://service.onecareercloud.jp/lp/conference202511(https://www.google.com/url?q=https://service.onecareercloud.jp/lp/conference202511?utm_source%3Donecareer%26utm_medium%3Dpress%26utm_campaign%3DSM202511&sa=D&source=docs&ust=1761032458892765&usg=AOvVaw3vU_h3P4YalBs981tjb4-Y)

開催背景

人材不足や学生の就業観の多様化、採用活動の早期化・長期化などを背景に、企業の採用環境は大きな転換期を迎えています。これまでの手法では通用しづらい状況が生まれる中、本カンファレンスは、採用成功に向けた“最短ルート”を照らす、新たな指針を提示します。前回の好評を受け、開催期間を2日間から3日間に拡大する今回は、HR業界を牽引するプロフェッショナルの方々をお招きし、最新の学生動向から実践的な戦略・施策に至るまで、明日からの活動に活かせる知見をご共有いただきます。

開催概要

イベント名 ：新卒採用の地図 ～採用成功への「最短ルート」が見つかる、3日間～

主催 ：株式会社ワンキャリア

開催日時 ：2025年11月10日（月）・11日（火）・12日（水）いずれも10時～16時

参加方法 ：オンライン

参加対象 ：企業・団体の人事・採用担当者

参加費 ：無料

申込方法 ：以下のイベントページからお申し込みいただけます。

プログラム

基調講演と単独セッションを合わせ、3日間で29のプログラムをお届けします。各日、企業のフェーズに合わせたテーマを設定しており、1日目は「採用人数10～30名」、2日目は「30～200名」規模の企業様を対象に、それぞれ最適な戦略を解説します。最終日は企業の規模を問わず、すべての採用担当者が直面している課題を取り上げ、その解決策を探ります。

※登壇企業およびテーマ、タイムラインなどは変更になる可能性がございます。

■11月10日（月）：10～30名採用の道■11月11日（火）：30～200名採用の道■11月12日（水）：採用規模に関わらない課題

企業概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/