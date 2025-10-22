『トイザらス 横浜ワールドポーターズ店』10月22日（水）グランドオープン！

日本トイザらス株式会社

玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：李 孝）は、2025年10月22日（水）、神奈川県横浜市の大型複合商業施設「横浜ワールドポーターズ」内に、おもちゃ好きなキダルト（子どもの心を持った大人たち）向け商品のみを取り揃えた神奈川県初のキダルト専門店、『トイザらス 横浜ワールドポーターズ店』をグランドオープンいたします。

このたびオープンする『トイザらス 横浜ワールドポーターズ店』は、おもちゃ好きのキダルトにお楽しみいただける商品のみを厳選して取り揃えた店舗です。ヒーローや映画キャラクターのアクションフィギュア、大人が楽しめるレゴ(R)ブロック、キモくてかわいいモンスター「FUGGLER(ファグラー)」、世界中で人気のデフォルメフィギュア「FUNKO POP!」が285種類など充実した品揃えで提供いたします。なかでも、開けるまでどれが出てくるかわからないドキドキ感が人気の「ブラインドボックス」は国内外のメーカーの人気商品約200種類を豊富に取り揃え、アジアで人気急上昇中の「LULU THE PIGGY」も直輸入しており、大人がわくわくしながら欲しいおもちゃ・グッズを探せる店舗となっています。

■「LULU THE PIGGY」

アジアで人気急上昇中の「ブラインドボックス」、様々なテーマのフィギュアコレクションとして展開されています。

(C) 2025 CICI‘S STORY (C) 2025 TOYZEROPLUS

■「FUGGLER(ファグラー)」

「テディベアに義歯を付けたら面白いかも！」の一言から生まれた、キモくてかわいい(？)モンスター「FUGGLER(ファグラー)」。『トイザらス 横浜ワールドポーターズ店』では、一般の店舗には展示されない「ファグラー壁（ウォール）」を特別に設置し、キモくてかわいい「FUGGLER(ファグラー)」の魅力を存分にお楽しみいただけます。

(C) 2025 FUGGLER TM is a trademark of Spin Master Ltd., used under exclusive license to Libertas Brands.

(C) Spin Master Ltd. (C) Libertas Ltd. All rights reserved.

■「FUNKO POP!」

世界中で人気のデフォルメフィギュアシリーズ。

＜Pop! Plus ダースベイダー(ﾗｲﾄ＆ｻｳﾝﾄ゛) ＞ ＜Pop! Moments ﾄｲ・ｽﾄｰﾘｰ30周年 ウッディ& バズ＞

(C)＆(TM)Lucasfilm Ltd. (C)Disney/Pixar

オープンを記念して、『トイザらス 横浜ワールドポーターズ店』では10月22日（水）～26日（日）の5日間、商品をご購入いただいた各日先着50名様に、トイザらス限定ジャンボエコバッグをプレゼントいたします。詳細については当社ウェブサイトのイベント情報ページ（URL：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/events/event-223.html）をご覧ください。

■店舗概要

店舗名称 ： トイザらス 横浜ワールドポーターズ店

オープン日 ： 2025年10月22日（水）

所在地 ： 神奈川県横浜市中区新港２丁目２－１ 横浜ワールドポーターズ 2F

売場面積 ： 約126平方メートル

営業時間 ： 10：30～21：00 ※施設営業時間に準ずる