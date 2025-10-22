DMM TV、GMOリサーチ&AI株式会社で実施の顧客満足度調査「サブスク型動画配信サービス」で顧客満足度 総合第1位を獲得！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営するDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、GMOリサーチ&AI株式会社が運営する「GMO顧客満足度ランキング」の2025年「サブスク型動画配信サービス 顧客満足度調査」において、総合第1位を獲得いたしました。

▼調査結果詳細はこちら

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/vod-sub_2025

「GMO顧客満足度ランキング」は長年にわたり市場調査のデータ提供や分析サポートを行ってきたGMOリサーチ&AI株式会社が、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施し、企業のブランド価値を可視化させた信頼性の高いランキングです。

■サブスク型動画配信サービス 顧客満足度総合ランキングで1位を獲得！

1位 DMM TV

2位 dアニメストア

3位 Netflix

4位 ABEMAプレミアム

5位 U-NEXT

DMM TVでは、2022年12月のサービス開始以降、より多くのお客様にご満足いただけるサービスの提供を目指し、作品ラインナップの拡充とサービス品質の向上に継続的に取り組んでまいりました。

今後も、お客様一人ひとりの多様なニーズにお応えできるよう、ラインナップのさらなる充実と、ユーザー体験の向上を図るサービス強化を進め、より一層の顧客満足度向上を目指してまいります。

■「コストパフォーマンス」「動画の見やすさ」など3項目でもトップ評価を獲得

今回の調査において、「サブスク型動画配信サービス 顧客満足度」総合第1位に加え、「コストパフォーマンス」「動画の見やすさ」「手続きのしやすさ」の3項目でも1位を獲得いたしました。

●コストパフォーマンス

月額550円（※1）という「非常識コスパ」を実現しながら、国内見放題作品数は業界第2位（※2）を誇ります。さらに、オリジナルコンテンツも豊富に取り揃えるなど、価格を凌駕するコンテンツ内容や配信コンテンツ数を提供できている点がDMM TVの強みです。

●動画の見やすさ

DMM TVでは、ユーザーの視聴体験にもこだわり、大手国内事業者で初めて「次世代動画圧縮コーデック技術」を採用しております。

これにより、高画質のまま、従来の40～70%程度の通信量での視聴が可能になりました。

現在もアニメ作品を中心に、次世代コーデックによるコンテンツ提供を行っており、随時対象コンテンツを拡大しています。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

■マイベストが選ぶアニメ見放題動画サービスでも、DMM TVが3年連続でNo.1を受賞！

本件のほか、株式会社マイベストが実施する、人気のアニメ見放題サブスク14サービスを「月額料金の安さ」「動画視聴の快適さ」「アカウント共有のしやすさ」「新作アニメの充実度」「名作アニメの充実度」「アニメ映画の充実度」の6つのポイントで比較・徹底検証を行った調査においても、DMM TVはベストアニメ見放題サービスとして3年連続No.1を獲得しています。

受賞時期：2023年9月度、2024年9月度、2025年9月度

該当記事：【徹底比較】アニメ見放題サブスクのおすすめ人気ランキング【2025年】

https://my-best.com/11849

■「サブスク型動画配信サービス 顧客満足度調査」概要

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：14,161名

規定人数：100人以上

調査期間：2025年8月14日～2025年9月19日

調査対象：

性別：指定なし

年齢：18～84歳

地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1)自身のアカウントでサブスク型動画配信サービスを利用していて、かつ、料金を把握している人

2)現在利用している人で、2ヶ月以上継続登録している人

調査企業・サービス数：17

定義：

1)料金体系として、サブスクリプション方式を採用している

2)ユーザー投稿コンテンツを含んでいない

3)ストリーミング動画コンテンツを含んでいる

4)アダルトのみ、ギャンブルのみ、もしくはその両方のコンテンツのみを扱うサービスでない

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/vod-sub_2025

■DMM TVについて

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は2年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,300作品、エンタメを含む20万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信されている新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間： 2023年12月1日～2023年12月22日、2024年12月1日～12月20日

調査委託先：(株)コミュニケーション科学研究所

調査手法：デスクリサーチ

※4 2025年10月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

