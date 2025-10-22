メルペイ、「UNITED ARROWS ONLINE」へのネット決済導入開始を記念し、お会計の5％ポイント還元キャンペーンを実施

株式会社メルカリ

株式会社メルペイ（以下、メルペイ）は、株式会社ユナイテッドアローズが運営する公式通販サイト「UNITED ARROWS ONLINE」において、フリマアプリ「メルカリ」のスマホ決済サービス「メルペイ」のネット決済を2025年10月22日より提供開始いたしました。導入を記念し、2025年10月30日より「UNITED ARROWS ONLINE」でメルペイネット決済（メルペイ残高・メルカリポイント・メルペイのあと払い）を利用すると、お会計金額の5%をメルカリポイントで還元（※1）するキャンペーンを開催いたします。

※1：期間中合計1,000ポイントまで

■キャンペーンについて

＜キャンペーン概要＞

期間中、「UNITED ARROWS ONLINE」でのお買い物にて、メルペイネット決済（メルペイ残高・メルカリポイント・メルペイのあと払い）でお支払いをすると、お会計金額の5％（期間中合計1,000ポイントまで）がメルカリポイントで還元されます。

※ご利用前に必ずメルカリアプリより本キャンペーンページ内に記載の条件をご確認ください

※キャンペーンは予告なく変更・中止・延長する場合がありますので、お早めにご利用ください

＜キャンペーン期間＞

2025年10月30日（木）10:00～2025年11月30日（日）23:59

＜キャンペーン参加方法＞

1. メルカリアプリを開いて「マイページ＞キャンペーン＞おすすめキャンペーン」より該当のキャンペーンを確認

2. 該当のキャンペーンをタップし、キャンペーンページより条件を確認

3.「UNITED ARROWS ONLINE」へ遷移し、期間内に【メルペイネット決済】でお支払い

＜ポイント還元について＞

・特典付与条件を満たしている場合、2025年12月末頃にポイントを付与いたします。

・ポイントは「マイページ＞残高・ポイント＞ポイント履歴」よりご確認いただけます。

・ポイント履歴へは「2025年11月UNITED ARROWS ONLINEメルペイ導入記念キャンペーン」と表記されます。

※付与されるポイントは無償ポイントです。本キャンペーンにて付与されたポイントの有効期限は付与された日を含めて60日間です

メルペイでは、今回の取り組みを通じて、様々なライフスタイルに合わせてお客さまのお買い物を応援していきたいと考えております。