point 0発デザイングループ『Creative.0』が協創した置き型音響調整部材『コーナートーン』、DAIKENより新発売

株式会社point0（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：石原隆広、以下、「point 0」）内のデザイングループ『Creative.0』は、DAIKEN株式会社（本社所在地：大阪市北区、社長：億田正則、以下「DAIKEN」）が2025年10月23日より発売する置き型音響調整部材『コーナートーン』（以下、「本製品」）について、意匠面で協創しました。

point 0では、 協創／共創型コンソーシアム『point 0 committee（以下、「committee」）』を運営しており、参画企業は2025年10月現在、1４社(※)にのぼります。2024年にはオフィスインテリアに関する知見が深い（株）オカムラと（株）丹青社の2社をコアメンバーとしたデザイングループ『Creative.0』を新設し、committee参画企業のクリエイティブ面をサポートしています。DAIKENは2021年よりcommitteeに参画し、実証実験の場となるコワーキングスペース「point 0 marunouchi」を活用しながら企業間の共創を通じた製品開発等を推進しています。

本製品は、DAIKENの置き型音響調整部材『サウンドトロン』をベースに開発されたもので、置くだけで室内の音響調整ができる特長はそのままに、オフィスの音環境改善を目的に、より話し声に適した吸音性能となるよう改良されています。『Creative.0』は本製品の意匠面で協創し、オフィス向けとして会議室等の空間への馴染みやすさを重視し、さまざまな空間に溶け込むデザインとしました。DAIKENの技術により「会話しやすい吸音性能」および「部屋の隅に収まるコンパクトな三角柱の形状」の実現に加え、『Creative.0』が共創・支援し意匠面を向上させることで、オフィスインテリアに求められる機能性とデザイン性を兼ね備えたプロダクトを具現化しました。

『コーナートーン』会議室設置イメージ

point 0は今後も、committee参画企業の協創／共創する場を提供するとともに、各社の最新技術・データ・ノウハウを活用しオープン・イノベーションによる新たな空間ソリューションの開発や多様な働き方・働く人に合ったコンテンツを手掛ける参画企業を支援することで、働く空間の価値向上を目指します。

（※）参画企業：ダイキン工業（株）、（株）オカムラ、パナソニック（株）、TOA（株）、アサヒビール（株）、（株）丹青社、DAIKEN（株）、YKK AP（株）、 鹿島建設（株）、東京海上日動火災保険（株）、野村不動産ホールディングス（株）、セイコーエプソン（株）、ソニーネットワークコミュニケーションズ（株）、SCSK(株)

■置き型音響調整部材『コーナートーン』の製品特長

●どんな空間にも溶け込む、スタイリッシュでコンパクトなデザイン

部屋の隅に収まりやすい三角柱形状のため、狭い会議室や個室ブースでも、圧迫感なく取り入れていただけます。カラーは、流行のシンプルなグレージュ色とし、他のインテリアを邪魔せず、どんなテイストの空間にも馴染みやすくなっています。

画像左：『コーナートーン』単体イメージ／画像右：個室ブースへの設置イメージ●人の話し声の周波数に対応した吸音性能

『コーナートーン』は、人の話し声に対応した吸音性能を持った置き型音響調整部材のため、声の響きが気になるお部屋にも、後から設置するだけで会話がしやすい空間に改善できます。会議室や応接室など、人が集まる空間におすすめです。

※製品仕様、価格等の詳細はDAIKEN株式会社にお問い合わせください。

■ 株式会社point0について

「働く」を再定義する協創／共創のためのコンソーシアム

point 0は、「働く空間の価値」を創出するオープン・イノベーションの加速化を目的に2019年2月に誕生しました。「未来のオフィス空間」を実現していくためのコワーキングスペースであり、実証実験の空間として「point 0 marunouchi」を運営しています。2025年10月現在、プロジェクトに参画する企業は14社にのぼり、協創／共創の輪が広がっています。また、理想的なソロワーク環境を整備した「point 0 satellite」も運営しています。

・所在地：東京都千代田区丸の内二丁目5-1丸の内二丁目ビル4階

・代表者：代表取締役 石原 隆広

・設立：2019年2月

・資本金：6億2,370万円（2023年7月／資本準備金含む）

・point 0 marunouchi ： https://www.point0.work/

・point 0 satellite ： https://top.point0satellite.work/

■ 株式会社point0への報道機関からのお問い合わせ先

広報部 Mail：contact@point0.co.jp

■ DAIKEN株式会社へのお問い合わせ先

・報道機関からのお問い合わせ先

広報部 Mail： kouhou@daiken.co.jp

・製品に関するお問い合わせ先

お客様センター Tel： 0120-787-505