TMI総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表：田中克郎）（以下当事務所）は、2025年10月1日（水）、当事務所22階セミナールームにて、脚本家の吉田恵里香さんを招いたトークショーを開催いたしました。









吉田さんがNHK連続テレビ小説「虎に翼」で日本初の女性弁護士の人生を描かれたことをご縁に、法律を扱う当事務所でのトークショーが実現しました。テーマは、脚本に込めた思いやキャスティングといったドラマ制作の秘話から、「法律とは何か」「今の社会をどう見ているか」など多岐にわたり、集まった50名を超える弁護士・弁理士・スタッフらは吉田さんの言葉に熱心に耳を傾けました。

トークショーは宇宙分野等で活躍する新谷美保子弁護士との対談形式で進行しました。新谷弁護士から「正しさとは」と質問を受けると、吉田さんは「時代や立場で変わるけれど、虐げられず、差別されないことが正しいということは変わらないでほしいと思っている」と丁寧に言葉を選びながら答えていました。

最後には当事務所の所員へ「法律があり、弁護士がいてよかった、と心から思える社会がいい。そこから零れ落ちてしまうことがもしあるなら、エンタメや色々なところで支え合いたい」とメッセージをいただきました。

当事務所は、今後も法曹界のみならず多様な分野の方々をお招きして見聞を広げ、より質の高いリーガルサービスの提供につなげてまいります。

TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表：田中克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士675名、弁理士102名（2025年10月1⽇時点）が在籍し、スタッフを含めると1,300名を超える日本最大級の法律事務所です。国内8か所、海外19か所に拠点（現地デスクを含む）を構えるグローバルファームとして、国内外で企業・団体・地域に密着したリーガルサービスを提供しています。法律事務所でありながら、自らベンチャーの設立や地方自治体とのデジタル化協定を締結するなど、創立以来、常に新しいチャレンジを続けてきました。今までにない新しい法律事務所や弁護士像・弁理士像を追求し、クライアントの幅広いニーズに対して即時にソリューションを提案できるチャレンジングな総合法律事務所を目指しています。

事務所HP：https://www.tmi.gr.jp/