由布島へ渡る「由布島水牛車定期便」の予約がジョルダン予約在庫管理サービス「ReservNation」で可能に！

NEWS RELEASE

由布島へ渡る「由布島水牛車定期便」のオンライン予約が ジョルダン予約在庫管理サービス「ReservNation」で可能に！

ジョルダン株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」）、株式会社琉球銀行（所在地：沖縄県那覇市、代表取締役頭取：島袋健）は協業して、2025年10月22日（水）から、ジョルダンの予約在庫管理サービス「ReservNation」にて、株式会社由布島（所在地：沖縄県八重山郡竹富町、代表取締役社長: 西表晋作、以下「由布島」）が運行する「由布島水牛車定期便」の予約受付を「由布島」の公式サイトで開始します。

これにより、旅行者は、西表島から由布島へ渡る人気観光体験「水牛車」のチケットを、オンラインで事前予約・購入できるようになります。

※ジョルダン株式会社と株式会社琉球銀行は、2022年8月17日付で「沖縄県内における電子チケット取扱推進に関する連携協定」を締結しています。







■「由布島水牛車定期便 電子乗車券」の概要

「由布島」入園料および往復水牛車渡しがセットになったチケットです。

水牛車渡しは、西表島の隣にある亜熱帯の楽園「由布島」へ、水牛車で渡る体験です。周囲約2kmの「由布島」は、島全体が亜熱帯植物園となっており、海風を感じながら穏やかな海を渡り、到着後は自由に島内散策を楽しめます。

料金（税込） ： 大人（中学生以上） 2,000円 / 小人（小学生） 1,000円

障がい者 大人（中学生以上） 1,600円 / 障がい者 小人（小学生） 800円

■予約方法

「由布島」公式サイトよりご予約いただけます。

URL：https://yubujima.com/

※30日前から前日までの予約が可能です。

※お支払いは国際ブランドのクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードになります。

［対応ブランド］

Visa・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club

３社は、「由布島水牛車定期便」の予約オンライン化を通じて、離島観光の利便性向上と、観光地でのスムーズな来島体験をサポートします。また、今後も交通・観光分野におけるデジタル化を推進し、地域観光の活性化に貢献してまいります。

ジョルダンの予約在庫管理サービス

「ReservNation（リザーブネーション）」とは

ジョルダンの「ReservNation」は、さまざまな業種に対応するクラウド型の予約・在庫管理サービスです。鉄道、バス、観光施設など多岐にわたる業態で利用されており、24時間オンラインでの予約・決済・在庫管理・顧客管理を一元化できるのが特長です。リアルタイムの在庫管理に加え、運行状況に合わせて柔軟に対応できる設計となっており、業務効率化と顧客満足度の向上を同時に実現します。また、カスタマイズ性も高く、各事業者の業務フローにフィットした導入が可能です。予約業務のDXを推進し、人的コストの削減と売上機会の最大化を支援します。利用者は、WEBから24時間いつでも都合に合わせて予約・キャンセルができ、また導入事業者にとっては事前に利用者数や在庫状況を把握できるサービスです。詳細はこちらをご確認ください。

URL:https://biz.jorudan.co.jp/service/reservnation.html

（参考）

ジョルダンとは...

1979 年 12 月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,300万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。

＜本件に関するお問合せ先＞

ジョルダン株式会社

営業本部

MaaSグループ 金子・福富

Mail：biz-info@jorudan.co.jp

株式会社由布島

TEL：0980-85-5470

Mail：yubujima@yubujima.com



株式会社琉球銀行

ペイメント事業部

TEL：098-860-3752

Mail：payment@ryugin.co.jp