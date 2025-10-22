「英国展 エリザベス2世女王陛下生誕99周年記念」を開催

京王百貨店 新宿店では、11月13日(木)～19日(水)の期間、7階 大催場にて「英国展 エリザベス2世女王陛下生誕99周年記念」を開催します。今展では、エリザベス2世女王陛下生誕99周年を記念した限定グッズを展開するほか、アフタヌーンティーに欠かせないスコーンや紅茶などの伝統グルメ、アパレルやジュエリーなどのファッションアイテム、マグカップなどのテーブルウエアといった英国ならではのアイテムをそろえ、約100ブランドを展開します。また、一部日程ではスコットランドの伝統楽器「バグパイプ」の演奏会を実施。伝統と格式が息づき、ファッションや音楽・アートなど多彩な文化的側面を持つ英国の魅力を旅行気分でお楽しみいただける7日間です。





















































1930年創業の英国を代表するテディベアブランド。手作業で一点一点大切に作られているテディベアは世界中のコレクターに愛されています。エリザベス女王への追悼の意と新国王の戴冠を祝うベアセットを限定で販売します。 （モヘヤ・王冠：鉄／国王：35㎝、女王：30cm）170,000円 限定1点1930年創業の英国を代表するテディベアブランド。手作業で一点一点大切に作られているテディベアは世界中のコレクターに愛されています。エリザベス女王への追悼の意と新国王の戴冠を祝うベアセットを限定で販売します。



















































































数ある本場イギリスのレシピから研究を重ね、日本人好みにアレンジしたスコーンは、外はサクッと、中はしっとりとしながらも軽い口当たりが特徴。店主の地元・奈良県産の卵、英国王室御用達の「マルドンソルト」の塩を使用するなど食材にもこだわって仕上げています。レーズン、パイナップルなどのドライフルーツやバラ、矢車菊などの花びらをブレンドした香り豊かなスコーンが登場します。●アールグレイティープレイス「スコーン各種」(1個)486円紅茶研究家の田宮緑子氏が主宰する紅茶や菓子を販売するオリジナルブランド「アールグレイティープレイス」。甘さが控えめで、さっくりとした食感が楽しめるスコーンは、アールグレイミルクティーなど紅茶の香りが広がる4種がそろいます。●スーザン「スコーン各種」(1個)351円から／「ロダス クロテッドクリーム」(28g)348円京都嵐山のベーカリーが手掛けるスコーン。プレーン、紅茶、いちじくの3種を販売します。イングランド南西部の半島地域・コーンウォール産の生乳で作られる、1890年創業・英国の老舗乳製品ブランド「ロダス社」のクロテッドクリームは、滑らかな舌触りと濃厚ですっきりとした後味が楽しめます。●ジェリーズパイ「ストロベリーカスタードパイ」(1個)486円2006年にジェリー・オドネル氏がオープンした手作りパイ専門店。イチゴが丸々2粒入った「ストロベリーカスタードパイ」は、イチゴの酸味と濃厚な自家製カスタードが良く合います。パイ生地は、タルトやスコーンのようにサクッとした食感で、中身のカスタードがずっしりと詰まった食べ応えがある一品です。●ヘブリディアンスモーク「手切りスモークサーモン」(90g)1,620円スコットランドの離島・北ウイスト島で加工・製造されるスモークサーモンブランド。新鮮なサーモンを活〆し、スコットランドの燻材を使用。手作業で厚切りにカットされたスモークサーモンは、しっとりとモチモチとした食感が特徴で、サーモン本来の旨みと燻製の豊かな香りが楽しめます。●ニューイングリッシュティー「イングリッシュブレックファースト」(ティーバッグ／2gx40包)2,160円イギリスの紅茶メーカー「Brooke Bond」の創設者の曾孫によって1985年に設立された老舗紅茶ブランド。「美しい紅茶」をテーマにギフトや手土産にもおすすめの紅茶を手掛けます。レトロなユニオンジャックデザインの缶入り紅茶です。●アシュビイズオブロンドン「トリュフチョコレート」(ティーバッグ2gx20包入)3,996円厳選された茶葉を使用し、伝統的なブレンド技術に定評がある1850年創業の老舗ブランド。トリュフ特有の芳醇な香りと濃厚なチョコレートの味わいが広がり、上品な苦味とほのかな甘さのバランスが絶妙な紅茶です。岐阜県産陶器で作られたティーキャディーは、見た目にもかわいらしくギフトにもおすすめの一品。●ノーティーズ「イングリッシュローズガーデン」(リーフティー／115g)4,104円2015年にロンドンで誕生した「ノーティーズ」。創業者であり、世界各地を旅するブレンダーのカティア氏が良質な素材から独自のブレンドを考案し、自ら商品の製造を監修しています。バラの花びらをブレンドした「ローズガーデン」は、バラが咲き誇る庭園を思わせるような甘く高貴な香りが特徴です。エリザベス2世女王陛下生誕99周年を記念した限定グッズを展開●メリーソート「エリザベス女王 チャールズ国王 戴冠記念ベアセット」●ロイヤルミント「エリザベス女王追悼 白銅貨」（キュプロニッケル／直径3.8cm／28.28g）9,900円 限定10点英国の硬貨の製造・造幣を許された機関「ロイヤルミント(王立造幣局)」の白銅貨。追悼の意を表し発行された5ポンド白銅貨です。※本商品は記念コインのため、通常の流通貨幣としてはご使用いただけません。●ヴィクトリア・ エッグス「ティータオルQⅡE」（綿100％／W48xH76㎝）3,080円デザインの着想から最終仕上げまで英国製にこだわったホームウェアブランド。チャールズ皇太子が心を込めて厳選した、女王の追悼式のフラワーアレンジメントをイメージしたメモリアルデザインのティータオルです。そのほか、ファッションアイテムやテーブルウエア、雑貨もそろいます●EFジュエリー「ファイヤー＆ストーンネックレス」（マルチカラークリスタル／45㎝）23,650円●Tシャツ「『ビートルズ』アビーロード’25」・「『オアシス』ビーヒアナウ」（綿100％／S・M・L・XL）各5,500円●ストラスモア「タータンネクタイ」（毛100％／L144㎝）各8,800円●スポード「ピンパネルマグ」(ファインボーンチャイナ／340ml)5,500円●エルゲート「ロンドンバス＆ブラックキャブミニカーセット」(亜鉛合金／バス：W8.9×H4.7×D2.8cm・タクシー：W8.6×H3.2×D3.9cm）2,860円●ジュリアガッシュ「ジュートバッグ ロンドン」（植物繊維（黄麻）・ポリエチレン・綿／W40xH33xD18㎝）3,850円「バグパイプ演奏会」開催お買い上げプレゼント​​​​https://digitalpr.jp/table_img/2943/120604/120604_web_2.pngイベント期間中は、新宿店 対象売場にて「英国フェア」を開催します●お買い上げプレゼント期間中、「英国フェア」対象売場・ショップのうち、2ヵ所で税込合計10,000円以上お買い上げいただいた先着2,000名様に「有名ブランド タオルハンカチ」を1枚プレゼントします。※なくなり次第終了、お一人様1回限り、期間中のレシートは、日付が異なるものも合算可https://digitalpr.jp/table_img/2943/120604/120604_web_3.png※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込みです。画像はすべてイメージです。※本イベントで販売する商品は、英国製のほか、英国に本拠を置く会社が英国以外で製造した製品、英国の原材料を用いて英国以外で製造された製品、英国の伝統的な製法を忠実に再現した製品が含まれます。