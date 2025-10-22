市制施行20周年記念事業「アイドルマスター SideM」とのコラボ企画に賛同いただいた日本郵便株式会社東海支社がオリジナルフレーム切手「袋井市×アイドルマスター SideM」を作成し、市内郵便局やオンライン等で販売する。

さらに、本市が毎年公開している年賀状テンプレートにアイドルマスター SideMとのコラボバージョン３種類が登場。11月1日から市ホームページにて、利用が可能（無料）。

【オリジナルフレーム切手の販売】

１ 品名 オリジナルフレーム切手「袋井市×アイドルマスター SideM」

２ 販売数量 1,500枚

３ 販売価格 1,100円（税込み）※切手額面（110円切手×５枚）

４ 各販売情報

（１）市内郵便局９ヶ所 販売開始日 11月４日（火）、営業時間 9:00～17:00

（２）日本郵便（株）オンライン 販売開始日 11月５日（水）、販売開始時間 00:15

（３）袋井市役所売店※現金のみ 販売開始日 11月４日（火） 、営業時間 ８:30～17:30

（４）袋井市観光案内所※現金のみ 販売開始日 11月４日（火） 、営業時間 ９:30～18:00

（５）袋井観光センター 販売開始日 11月４日（火） 、営業時間 10:00～17:30

【年賀状テンプレートの公開】

１ 公開日時 2025年（令和７年）11月１日（土） 正午

２ 入手方法・使用方法 市ホームページから、画像データをダウンロード ※年賀状作成ソフト等に取り込んでの使用も可能。

３ 料金 無料

アイドルマスター SideM×袋井市 プロモーションイベントを開催