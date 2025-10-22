【後編】40代の飲食店選びをデータから読み解く！検索行動と意思決定のリアル（SEO会社ランクエスト調べ）
近年、飲食店選びは“情報を集める”から“情報を見極める”段階へと進んでいます。口コミサイトや地図アプリ、予約サービスに加えて、写真・レビュー・価格・空席状況までが一度に可視化され、選択肢は増える一方です。
そのなかで、時間の制約や失敗コストを意識しがちな40代は、どの情報を拠り所にし、どんな要素を信頼の判断材料とし、そして最終的な決断に至っているのでしょうか。
そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、40代男女100名を対象にアンケートを実施しました。日常利用の情報源やグルメサイトの使い分け、来店の決め手となる要素、検索方法までを多面的に分析し、40代の外食意思決定プロセスを“見える化”しています。
本調査で得られた知見が、40代の外食シーンにおける意思決定を捉える手掛かりとなり、マーケティングやSEO設計・情報発信を考える際のヒントとして、お役立ていただければ幸いです。
目次
◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源
◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト
◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源
◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト
◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること
◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法
◆ まとめ：40代の意思決定に効く『信頼性UX』＆検索行動が示すSEO対策の要点
4．記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトを選んでください。※Q3で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注4）
注4：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「食べログ」（69.0％・20人）で、特別な場面でもレビュー件数やスコアを重視し、「信頼できる評価をもとに間違いのない店を選びたい」という意識がうかがえます。
続いて「ぐるなび」（44.8％・13人）が多く、コース内容や個室の有無、予約のしやすさなど機能面の充実を評価して利用している層が見られます。
「ホットペッパーグルメ」（31.0％・9人）も一定数を占め、キャンペーンやポイント利用といった実用的なメリットが後押しになっていると考えられます。
「一休.comレストラン」（13.8％・4人）は価格帯や雰囲気を重視した店選びの際に活用される傾向があり、「OZmall（オズモール）」（3.5％・1人）は少数派にとどまりました。
「Retty」「ヒトサラ」「その他」はいずれも回答がなく、主要サイトへの集中が際立っています。
5．最終的に来店を決める"決め手"として、重視するのはどれですか？（複数回答可：注5）
注5：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、来店を決める"決め手"として重視している事柄をより明確に把握できるようにしています。
