【前編】40代の飲食店選びをデータから読み解く！検索行動と意思決定のリアル（SEO会社ランクエスト調べ）
SEO対策支援実績4300社のランクエストが40代外食時の情報収集プロセスを調査！SEO設計の要点も整理
近年、飲食店選びは“情報を集める”から“情報を見極める”段階へと進んでいます。口コミサイトや地図アプリ、予約サービスに加えて、写真・レビュー・価格・空席状況までが一度に可視化され、選択肢は増える一方です。
そのなかで、時間の制約や失敗コストを意識しがちな40代は、どの情報を拠り所にし、どんな要素を信頼の判断材料とし、そして最終的な決断に至っているのでしょうか。
そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、40代男女100名を対象にアンケートを実施しました。日常利用の情報源やグルメサイトの使い分け、来店の決め手となる要素、検索方法までを多面的に分析し、40代の外食意思決定プロセスを“見える化”しています。
本調査で得られた知見が、40代の外食シーンにおける意思決定を捉える手掛かりとなり、マーケティングやSEO対策・情報発信を考える際のヒントとして、お役立ていただければ幸いです。
目次
◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源
◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト
◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源
◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト
◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること
◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法
◆ まとめ：40代の意思決定に効く『信頼性UX』＆検索行動が示すSEO対策の要点
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000332396/
1．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使う情報源を選んでください。（複数回答可：注1）
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使う情報源をより明確に把握できるようにしています。
「該当シーンがない」以外で、最も多かったのは「グルメサイト（食べログ・ぐるなび・一休.comレストラン等）」で、31.0％（31人）が利用していました。信頼できるレビューや点数評価をもとに「失敗のない選択」を重視する傾向が強く、飲食店選びを効率的かつ慎重に行う姿勢がうかがえます。
次いで「Googleマップ」が29.0％（29人）、「検索結果ページ（一般記事）」が20.0％（20人）と続き、検索を起点に複数の情報を照らし合わせる行動が一般的です。
「友人・家族の口コミ」（13.0％・13人）や「公式サイト・アプリ」（9.0％・9人）を参考にする層も一定数おり、個人の信頼関係や公式情報を補助的に使う傾向が見られます。
一方で、「SNS」（2.0％・2人）や「YouTube」（1.0％・1人）といったビジュアル型の情報源はわずかで、流行よりも客観的な情報や実際の利用者の声をもとに意思決定を行う堅実な情報収集スタイルが特徴的です。
2．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使うグルメサイトをお選びください。※Q1で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注2）
注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使うグルメサイトをより明確に把握できるようにしています。
