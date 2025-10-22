【千里阪急】北摂のおいしいかわいいお店が大集結！「千里さんぽ」開催。

株式会社阪急阪神百貨店

タイトル：「千里さんぽ」

期間：11月5日(水)～11月18日(火)

場所：千里阪急 各階

特設ウェブサイト：「千里さんぽ」(https://website.hankyu-dept.co.jp/senri/h/senrisanpo251029/)（※10/29(水)午前10時公開予定）

北摂のおいしいかわいいお店が集まる「千里さんぽ」。週替わりでグルメや雑貨など多彩なお店が出店。さらに千里阪急の開業当初や昔の北摂地域の写真も展示します。千里阪急、北摂地域の歴史を楽しめる2週間です！

「千里さんぽスペシャルデー」

◎11月16日(日)午前11時～午後0時30分、午後1時30分～午後3時30分

◎千里阪急前広場

ミニパト乗車体験やタイヤ輪投げゲーム、自転車バランスゲーム、新型電気自動車乗車体験、ハワイの風を感じるフラダンスや心に響く美しいコーラスコンサートなど親子で楽しめるイベントを開催！さらに豊中市公式キャラクターマチカネくんも登場！

※詳しくは特設ウェブサイトをご確認ください。

茨木「patisserie Chocolaterie art.k(パティスリーショコラトリーアルカ)」◎11月5日(水)～11日(火）◎地階 洋菓子特設売場茨木「patisserie Chocolaterie art.k(パティスリーショコラトリーアルカ)」

ドライフルーツのリンゴ、フレッシュのリンゴ、キャラメルで煮込んだリンゴをふんだんに使用した他では味わえない至極のアップルパイ。

お店では月に３日しか販売しない限定品の「アルカ・アンサンブル(ショコラチーズケーキ)」も登場。

箕面「CAFE SPOT25(カフェ スポット25)」◎11月9日(日)～11日(火）※最終日は午後6時終了◎1階 トップステージ箕面「CAFE SPOT25(カフェ スポット25)」

2024年9月に箕面でオープンした木とガラスに囲まれたカフェから、自宅でカフェ気分を満喫できるマフィンやクッキー、コーヒードリップバッグが登場。

豊中「NOANOA CHALKART WORKS(ノアノアチョークアートワークス)」◎11月5日(水)～11日(火）◎3階 ピエスイベント豊中「NOANOA CHALKART WORKS(ノアノアチョークアートワークス)」

千里阪急初出店！オイルパステルで描くチョークアート作品は、鮮やかな色彩と美しいグラデーションが特徴。ハンドメイドのオンリーワンアートは、インテリアやギフトにおすすめです。

箕面「Cherie Brosse(シェリブロッセ)」◎11月5日(水)～11日(火）◎3階 リラックス＆ビューティー箕面「Cherie Brosse(シェリブロッセ)」

既製品の雑貨に布や飾りを貼るだけで作り上げる

カルトナージュ風インテリアデコレーション“カフェミナージュ”。針を使わず簡単に楽しめるハンドクラフトで、日常使いの雑貨を素敵に、気分を満たす毎日に。連日日替わりのワークショップも開催します。

摂津「石鹸工房COCOON(コクーン)」◎11月5日(水)～18日(火）◎4階 紳士服イベントスペース摂津「石鹸工房COCOON(コクーン)」

ひとつひとつ気持ちを込めて手作りされた石鹸。

今日の肌に合ったスキンケアを自身でも選べるようにサポート。男性の肌の悩みに特化したシリーズも登場します。

池田「otthon(オトホン)」◎11月5日(水)～18日(火）◎5階 こども服 イベントスペースI池田「otthon(オトホン)」

池田市を中心とした近郊作家さんの作品が揃うハンドメイド雑貨店。ヘアアクセサリーやピアス、インテリア小物、キッズ用品などこどもから大人まで楽しめる作品が豊富に登場します。

「SENRIガーデンテラス(センリ ガーデンテラス)」◎11月5日(水)～18日(火）◎5階 レストラン・カフェ「SENRIガーデンテラス」「SENRIガーデンテラス(センリ ガーデンテラス)」

ニッポンのグルメフェアを開催！

牛フィレステーキやカリーライス、レモネードなど1970年の開業当初に流行ったなつかしメニューが期間限定で登場します。