シンプルで本格的な一杯を自分の手でこだわって愉しめるエントリーモデルが新登場「デロンギ クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー（EM450J-M）」2025年11月5日（水）発売

デロンギ・ジャパン株式会社

デロンギ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：甲斐ラース）は、自宅で本格的なカフェ体験を叶える「クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー（EM450J-M）」（以下、クラシック（EM450J-M））を2025年11月5日（水）より新発売いたします。

近年、高い圧力をかけて急速にコーヒーを抽出する、イタリア発祥のエスプレッソが日本で広く愉しまれるようになってきています。また、カフェラテやカプチーノなどエスプレッソをベースにしたコーヒードリンクや、オーツミルク・ソイミルクといった植物性ミルクを使用したメニューも、若年層を中心に人気を集めています。

今回新たに登場する「クラシック（EM450J-M）」は、そんなライフスタイルに寄り添い、本格的なエスプレッソ抽出や、自分好みのフォームミルクの調節、シンプルな操作性から、自分の手で淹れる愉しみを簡単に味わえる一台です。

本製品には、従来ハイエンドモデルのみに採用しているサーモブロックを同クラスに初めて搭載しています。安定した抽出温度を実現することによって香り高いクレマたっぷりのエスプレッソを味わっていただけます。また、新たな機能となる調整つまみ付きフロッサーも搭載。ふんわり泡立てたものから、なめらかでクリーミーな仕上がりまで、気分やメニューに合わせてフォームミルクを自在に仕上げられます。朝は香り高く芳醇なエスプレッソで一日を始め、夜はリラックスした気分でカプチーノなど、気分に合わせたコーヒー時間をお愉しみいただけます。さらに、抽出圧を確認できる圧力計を備え、抽出具合を見ながら粉の量やタンピングなどを調整して自分好みの“ベストショット”を追求できます。シングル・ダブルのエスプレッソもワンプッシュで手軽に愉しめる設計です。加えて、メタリック調のスタイリッシュなデザインは、置くだけでキッチンやリビングに彩りを与え、コーヒーを淹れるひとときが、日常から少し特別な時間へと変わります。

忙しい朝の目覚めに、在宅ワークの合間に、休日のブランチに。日々のさまざまなシーンで、自分好みにこだわって淹れられる「クラシック（EM450J-M）」は、機能性と美しさを兼ね備えた一台として、暮らしを豊かに彩ります。

【製品特徴】

●クレマたっぷりの風味豊かなエスプレッソを味わえる

ハイエンドモデルの採用の「サーモブロック」を同クラスで初採用。安定した抽出温度を実現し、クレマたっぷりの芳醇なコクと香りのエスプレッソを味わうことができます。

●上質感のあるメタリックなデザインが部屋やキッチンを彩る

ステンレススチールを使用した上質感のあるメタリックなデザインでインテリアとしても映え、部屋やキッチンを彩ります。

●調整つまみ付きフロッサーで、お好みのフォームミルクも思いのまま

フォームミルクの泡立ちを調整する調整つまみ付きフロッサーを搭載。フォームミルクの量やきめ細かさを簡単に調整でき、自分好みのカフェラテやカプチーノを愉しめます。

●抽出具合が一目で分かる圧力計で理想の一杯を追求

エスプレッソの抽出圧を確認できる圧力計で、抽出具合を確認できるので、抽出具合を見ながらタンピングや粉の量などを調節することができ、理想のエスプレッソを追求することができます。

●エスプレッソのシングル／ダブルをワンプッシュで手軽に

自動制御によりワンプッシュでエスプレッソを手軽に抽出でき、量の調整も可能なので、メニューやお好みに合わせてカスタマイズも自在。

【製品仕様】

デロンギ クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー

【ご自宅でのコーヒー体験を豊かにするアクセサリーも販売中】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5925/table/302_1_843995d9ee162fca92785737f2834444.jpg?v=202510220258 ]

デロンギは、自宅でのコーヒー体験を豊かにするため、コーヒーマシン本体だけでなく味わいや時間を彩るアクセサリーも豊富に展開しています。

●耐熱ガラス製グラスの人気シリーズ「ダブルウォールグラス」

「ダブルウォールグラス」は名前の通り、二重構造の間に空気を閉じ込めることで高い断熱性を実現し、ホットでもアイスでも温度を長くキープする特別なオリジナルのグラスです。これまで単品で販売してきた、エスプレッソ、カプチーノ、ラテマキアートの3 サイズをセットにした、選べる愉しさが魅力の「ダブルウォールグラス ミックスコレクション（6 個セット）（DLSC302）」も好評発売中です。

＜「ダブルウォールグラス」共通特長＞

・保温、保冷効果に優れた耐熱ガラスを使用した二重構造。ホットもコールドもおいしさをキープ。

・表面結露のしにくい構造で水滴もつきづらく、冷たい飲み物を長時間快適にお使いいただけます。

・グラス本体をお手入れする際は、食洗機もお使いいただけます。（水温60℃以下）

＜製品概要＞

製品名 ：ダブルウォールグラス ミックスコレクション（6個セット）

型式番号：DLSC302

メーカー希望小売価格：9,980 円（税込）

商品サイトはこちら(https://www.delonghi.com/ja-jp/p/coffee-cups-and-glasses-dlsc302-daburuuo%E3%83%BCrugurasu-mitsukusukorekushiyon-6%E5%80%8Bsetsuto/DLSC302.html)

■デロンギのメンバーシッププログラム「De’Longhi Family」

デロンギ製品をご購入いただいたお客様に、安心して製品を長くご愛用いただくため、ご購入後のメーカー無償保証期間の延長、万が一の際の迅速な修理対応といったアフターケアを大幅に拡大し提供いたします。また、メンバー限定の先行情報として、新商品やセールなどの最新情報もいち早くお届けいたします。

・詳細はこちら：https://www.delonghi.com/ja-jp/e/crm

※一部対象外の製品もございます。

■デロンギ -進化し続けるブランド-

デロンギ（De’Longhi）は、20世紀前半より、イタリア北部の街トレヴィーゾでクラフトマンワークショップ職人の作業場としてスタートしたイタリアの家電ブランドです。1974年に、最初の電気機器であるオイルヒーターを製造し、工房から工場へと飛躍的に発展を遂げました。1990年代には、暖房器具の製造で使われる技術を用いて、コーヒーマシンの開発・製造にも参入。コーヒー市場に積極的に新しい製品を投入し続け、現在、全自動コーヒーマシンをはじめとするコーヒーマシン市場において世界的トップシェアを誇ります。

■ブランドスローガン「Better Everyday」について

「Better Everyday」は、2011年から続くデロンギのブランドスローガンです。消費者のニーズや時代に合わせて製品は少しずつ変化しながらも、根底にあるこの想いは変わらず守り続けています。

「Better Everyday」は、デロンギがお客様へ提供したい「家で過ごす時間をより愉しく、心地よいひとときに変える」というブランド・コンセプトを体現しています。人々の日常に寄り添うというコンセプトと、より豊かな時間をもたらすという想いがこめられており、製品設計の際にもこの考えを大切にしています。デロンギ製品を使うお客様が、毎日、より心地よく、より充実した、より愉しめる暮らしへ。まさに、「より良い毎日へ」というコンセプトです。

■デロンギ・ジャパン株式会社について

デロンギ・グループの日本法人「デロンギ・ジャパン株式会社」は1995年に設立。主な事業は、日本市場向け家庭用・業務用電気製品の輸入販売となり、以下分野の商品・付帯サービスを取り扱っています。

1. オイルヒーター、マルチダイナミックヒーター、パネルヒーター、ファンヒーター等の暖房機器および空気清浄機付きファン。

2. 全自動コーヒーマシン、エスプレッソ・カプチーノメーカー、ドリップコーヒーメーカー等のコーヒー機器。

3. ハンドブレンダー、フードプロセッサー、コンベクションオーブン、電気ケトル等の小型調理家電製品。

主力商品であるオイルヒーターは、2004年以来21年間、日本市場において販売台数・売上No.1※１の地位にあり、多くのお客様から支持され続けています。コーヒー機器分野でも、日本だけでなく世界各国でコーヒーメーカー売上No.1※2を獲得しており、優れた機能だけでなく、洗練された美しいデザイン性を備えたデロンギ製品は、世界の国と地域で愛されています。

※1 独立調査機関調べ 2004年1月～2024年12月 日本国内数量・金額シェア

※2 独立調査機関調べ 2024年1月～12月