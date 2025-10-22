第1回広島美少女コンテスト ネクストジェネレーション特別賞受賞者「佐々木 満音（ささき みろん）」が「ミスセブンティーン 2025」に決定！「Seventeen」専属モデルに

OTAGROUP株式会社(C)Seventeen／集英社 撮影／千葉タイチ

OTAGROUP株式会社は2021年11月に開催した「第1回広島美少女コンテスト」にてネクストジェネレーション特別賞に輝いた佐々木満音が、株式会社集英社のティーン向けメディア「Seventeen（セブンティーン）」による一般応募型の専属モデル決定オーディションにて応募総数2,783名の中から6名のみ選ばれた「ミスセブンティーン 2025」に決定し、「Seventeen」専属モデルとなったことをお知らせいたします。

「ミスセブンティーン」について

一般応募型のオーディションを通じて選ばれる「Seventeen」の専属モデルです。雑誌、Web、SNS、イベントなどで様々な活動をしています。「ミスセブンティーン」は、北川景子さん、広瀬すずさん、中条あやみさん、八木莉可子さん、桜田ひよりさんをはじめとする、著名なモデル・俳優・歌手などを輩出しています。

株式会社集英社「Seventeen」（セブンティーン）について

1968年に創刊した女子高生向けのティーンズメディア。エネルギッシュで感度の高いティーンに向けて、ファッション・ビューティ・恋愛・悩み相談など、女子高生の今と未来を応援する、楽しくて役に立つ等身大の情報を発信しています。専属モデルやタレント、読者／ユーザー、インフルエンサーなどが、web・SNSや雑誌等を通じてつながる「双方向のコミュニケーションの場」を提供しているメディアです。

公式webサイト「Seventeen-Web」https://seventeen-web.jp/

佐々木 満音（ささき みろん）

ILIT所属

2010年５月14日生まれ／中学３年生

出身地：広島県

趣味は音楽をきくこと、おいしいものを食べること。特技はアサラト（アフリカの楽器）の演奏。好きな食べ物は韓国料理、ジャンクフード。「美少女図鑑AWARD 2023」グランプリ。

【受賞コメント】

“オーディション当日から投票期間まで、ずっと心臓がバクバクしていたので、合格を知ったときは安堵のあまり全身の力が抜けてヘロヘロになってしまいました（笑）。応援してくれたみなさんには、感謝してもしきれません。ミスSeventeenに選んでいただいたからには、もう「自信がない」なんて言っていられません！ しっかり気を引き締めて、プロのモデルとしての技術と意識をさらに高めていきます！”

広島美少女図鑑・広島美少女コンテストについて

2002年の創刊以降、全国各地の美少女を被写体とした地方発のフリーペーパーとして、デビュー前の二階堂ふみ、桜井日奈子、山本舞香、馬場ふみか、黒島結菜らを掲載して人気を博してきた地域密着型メディア『美少女図鑑』。広島美少女図鑑は、広島の美少女を発掘し、スターを生み出していく地域密着型のメディアです。2021年より新体制で運営を開始し、札幌コレクション出演者や櫻坂46のメンバーを輩出しています。広島美少女コンテストは広島美少女図鑑が主催する次世代スター発掘のためのコンテストです。

OTAGROUP株式会社

「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。俳優、モデル、ライバーやVTuberなど多様な分野でタレントマネジメントを展開しています。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。

