京王よみうりランド駅周辺の施設をコンセプトに装飾！１０月２３日（木）から京王よみうりランド駅上下線ホームでイルミネーション装飾を実施します！

【本件のポイント】①２０２５年１０月２３日（木）から２０２６年４月５日（日）まで、よみうりランドで開催されるイベント「よみうりランド ジュエルミネーション２０２５ ＬＩＧＨＴ ＨＯＰ⤴」にあわせ、京王よみうりランド駅の上下線ホームでイルミネーション装飾を実施。②多くのお客さまの来園が見込まれる１１月２９日（土）から１２月３１日（水）までの土・日を中心に、京王よみうりランド駅では特急列車の臨時停車を実施。③京王電鉄とよみうりランドは、イルミネーション装飾をはじめとしたタイアップ企画を今後も継続的に実施。１．駅構内イルミネーション装飾について（１）点灯期間 ２０２５年１０月２３日（木）～２０２６年４月５日（日）（２）点灯時間 １６：００～２１：００（３）場所 京王よみうりランド駅 上下線ホームフェンス（４）使用電球数 約４万球 ※環境面に配慮してＬＥＤ電球を使用します。（５）監修 照明デザイナー 石井幹子氏（６）テーマ下りホーム：遊園地「よみうりランド」は昨年開園６０周年を迎え、飛躍する第一歩を「成長」の意味をもつ三角形で表現します。上りホーム：２０２５年３月1日に開業した「ジャイアンツタウンスタジアム」のロゴの色をモチーフに装飾します。２．臨時停車について（１）実施日２０２５年１１月２９日（土）～２０２５年１２月３１日（水）のうち１４日間※下表カレンダーの黄色着色日実施。青字・赤字の日は土曜・休日ダイヤで運行します。※年末年始のダイヤについては、今後変更になる可能性があります。【１１月】 【１２月】（２）対象列車（予定）平日および土・休日の一部特急列車※いずれも新宿駅発橋本行３.お客さまのお問い合わせ先【ジュエルミネーションに関するお問い合わせ】よみうりランドＴＥＬ：０４４－９６６－１１１１（休園日を除く遊園地営業時間内）【その他のお問い合わせ】京王お客さまセンターＴＥＬ：０３－３３２５－６６４４（９：００～１８：００）※１２月３０日～１月３日は休業【参考１】「よみうりランド ジュエルミネーション」について世界で活躍する照明デザイナーの石井幹子氏がプロデュースした、よみうりランドでしか見られない宝石色のイルミネーションが楽しめます。１６シーズン目となる今年は「ＬＩＧＨＴ ｉｓ ＬＯＶＥ」をグランドテーマにし、人や自然、地球への愛を同時に表現します。そして、昨年開園６０周年の節目を迎えたよみうりランドにとって更なる飛躍を目指す第一歩となる今年は、「ＬＩＧＨＴ ＨＯＰ⤴」をサブテーマに掲げます。楽しさや華やかさを光で表現し、お客様が何度でも訪れたくなるような空間を演出します。（１）名称よみうりランド ジュエルミネーション２０２５ ＬＩＧＨＴ ＨＯＰ⤴（２）開催期間２０２５年１０月２３日（木）～２０２６年４月５日（日）休園日を除く 計１４９日間※２０２６年３月２日（月）～３月１３日（金）の平日は日中の遊園地営業のみ（３）時間１６：００～２０：３０（時期により変動があります）※各アトラクションの営業時間等、最新の状況については公式サイトをご確認ください。休園日については随時発表させていただきます。（４）料金＜入園料＞・おとな(１８歳～６４歳)１,８００円（税込み） ・中高生１,５００円（税込み）・小学生・シニア(６５歳以上)１,０００円（税込み） ・未就学児(３歳～)１,０００円（税込み）＜アフターパス(１５時からの入園＋アトラクション乗り放題）＞・おとな(１８歳～６４歳)３,１００円（税込み） ・中高生２,５００円（税込み）・小学生・シニア(６５歳以上)２,２００円（税込み） ・未就学児(３歳～)１,５００円（税込み）※１２月２４日（水）、１２月２５日（木）は特別料金となります。詳細については公式サイトをご確認ください。【参考２】京王アミューズメントパスポートについてよみうりランドの施設利用券（ワンデーパス）と京王線・井の頭線全線一日乗車券がセットになった、おトクなパスポートです。（１）販売場所京王線・井の頭線の各駅自動券売機（２）料金・大人 ５，６２０円（税込み）・大人（中学・高校生または１７歳以下） ４，５３０円（税込み）・小人 ３，９２０円（税込み）（３）内容①京王線・井の頭線全線一日乗車券②よみうりランド ワンデーパス（入園＋アトラクション乗り放題※一部除く）※ゴンドラは別料金になります。