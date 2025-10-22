【オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ】2025-2026年末年始イベントのご案内　沖縄初上陸のチーム戦型シューティングスポーツが登場　光線銃を使った「フラッグハント」で家族総出の白熱バトル！

株式会社ホテルマネージメントジャパン

「島とあそぶ 森とつながる」をコンセプトに、亜熱帯の豊かな自然が広がり、世界自然遺産にも登録された沖縄県北部「やんばる」の入り口に位置するオリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ(沖縄県名護市)は、2025年12月30日（火）から2026年1月2日（金）までの年末年始イベント期間に、沖縄初上陸となる「フラッグハント」を無料で体験できるイベントを開催いたします。

沖縄初上陸の「フラッグハント」は、障害物が配置されたフィールドで光線銃を使い、相手チームを射撃しながら敵陣のフラッグ奪取を目指すチーム戦型のシューティングスポーツです。弾を使わない光線銃を用いることで、お子様からご年配の方まで安心してお楽しみいただけます。激しい運動が苦手な方やご年配の方でもディフェンスや司令塔など役割次第では主役に。攻めるか、守るか、おとりを出すか、作戦とチームワークが勝敗を左右します。それぞれの役割で活躍できるため、作戦とチームワークが勝敗の鍵となります。家族対抗や親子バトルで、笑顔と熱中が同時に生まれる“みんなで楽しむアトラクション”です。

フラッグハント

期間： 2025年12月30日（火）～2026年1月2日（金）

場所： 宴会場

時間： 18:00～21:00

料金： 無料（宿泊者限定）

カウントダウンカウントダウンイベント

今年の年末年始イベントは、笑いと感動、そして沖縄の魅力を詰め込んだ特別プログラムで皆さまをお出迎えします。新年のカウントダウンを盛り上げるイベントとして客室にいながらスマホで回答できるホテルオリジナルの生配信クイズ番組「年忘れ お客様大感謝祭2025」を開催いたします。沖縄通でも思わず悩む、知っているようで知らない沖縄に関する問題に、食べて・見て・聴いて盛り上がりながら回答いただけます。本年は「よしもとエンタテインメント沖縄」の協力のもと、よしもと芸人が番組を盛り上げます。さらにガーデンプールでは青年会による伝統エイサーの演舞と打ち上げ花火が夜空を彩り、ここにしかない新年のカウントダウンをご体験いただけます。

青年会による伝統エイサー演舞

21:45～23:15年忘れ お客様大感謝祭2015

23:00～0:00年越し「沖縄そば」

23:35～23:55青年会による伝統エイサー演舞

0:00打ち上げ花火

琉球舞踊元日イベント

元日には芭蕉の繊維で覆われた沖縄独特の獅子舞が練り歩く“元旦獅子舞”、つきたてを味わう餅つき、振る舞い酒や三線ライブに加え、沖縄の新年の幕開けに相応しい“琉球舞踊”を若手実演家で結成された団体“六花”が披露します。また、県最大級のガーデンプールでは、温水プールで新年初泳ぎイベントも開催します。

初泳ぎ餅つき獅子舞書き初め

■オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ

オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパは、「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」初のリゾートホテルで、沖縄本島北部、亜熱帯の豊かな森と碧い海が広がる「やんばる」の入口に位置しています。沖縄自動車道許田インターチェンジに近く、2025年7月25日グランドオープンしたジャングリア沖縄まで40分、沖縄美ら海水族館まで60分、恩納村万座毛まで20分など北部のみならず中南部へアクセスしやすいアクティブな沖縄観光に最適なホテルです。全室オーシャンビューで44 平方メートル 以上の広々とした客室（361室）が特徴で、2024年春に288室が、やんばるを体験する旅の拠点にさらにふさわしい空間へと生まれ変わりました。木漏れ日が降り注ぎ、やんばるの森に自生する植物をふんだんに配置した緑溢れるロビーエリアでは、ホテルのコンセプトである「島とあそぶ 森とつながる」をイメージした環境音楽が流れ、やんばるの夜の森に佇んでいるような没入感と、日常から切り離された開放感が交差する空間を演出しています。アメニティを自由に選べる「アメニティベース Arin Krin」の他、やんばるにまつわる魅惑のカクテルを楽しむことができる「ロビーラウンジ」に加え、クラブルーム宿泊者専用の「クラブラウンジ」を設置し、より充実した滞在空間をご提供しております。その他、沖縄県産の食材を贅沢に使用したメニューが自慢のレストランやバー、宴会場、チャペルなど充実した設備やサービスを備えています。

https://www.okinawa.oriental-hotels.com/

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,169室）を展開しています。入会費・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

-Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,368名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年10月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/