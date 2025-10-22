“業者任せ”にしない、させない。『Webサイト制作を成功に導くためのガイドライン』をSpeaker Deckで公開

株式会社ジーピーオンライン

Webサイトの企画・制作を手がける株式会社ジーピーオンライン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：豊永 豊）は、Webサイト制作を成功に導くためのポイントを整理した『Webサイト制作を成功に導くためのガイドライン』 を、スライド共有サービス「Speaker Deck」にて公開したことをお知らせします。

本ガイドラインは、Webサイト制作を発注されるご担当者さまが抱える不安や疑問を解消し、「なぜそれが必要なのか」という背景をご理解いただくことで、制作会社と“ひとつのチーム”としてプロジェクトを推進し、より良い成果を得ることを目的としています。

なぜWebサイト制作は「業者任せ」ではいけないのか？

Webサイト制作は、専門家である制作会社だけで完結するものではありません。お客さま（発注ご担当者さま）の深い理解と積極的な協力があってこそ、ビジネスの課題を解決する価値ある成果が生まれます。

しかし、実際には「専門知識がないから」と制作会社任せになってしまった結果、認識のズレや誤解が生じ、期待した成果が得られない、スケジュールが遅延するといったケースも少なくありません。

私たちジーピーオンラインは、こうした課題を解決するために、お客さまと制作会社が一体となって進める体制、すなわち「ワンチーム」であることが最も重要だと考えています。

このたび公開したガイドラインは、私たちが大切にしているこのスタンスに基づき、ご担当者さまに知っていただきたいポイントをまとめたものです。

ガイドラインの概要

本ガイドラインでは、プロジェクトの各フェーズで発生しがちな疑問や認識のズレを防ぐため、以下の6つのポイントについて解説しています。

- お客さまと“ひとつのチーム”で進めるためにプロジェクトの成功にはご担当者さまの積極的な関与が不可欠です。社内連携の重要性や、制作会社との理想的な関係性について解説します。- プロジェクト成功のためのスケジュール設計Web制作は後戻りが難しい「ウォーターフォール型」が基本です。スケジュールが成果の質を左右する理由と、円滑な進行のコツを解説します。- 土台をつくる ― 要件定義と役割分担デザインに着手する前に「何を・誰に・なぜ伝えるか」という土台を固める「要件定義」の重要性と、双方の役割分担について解説します。- 本質から考えるデザインWebデザインは単なる「見た目」ではなく、目的を達成するための「体験を設計する」行為です。本質から考えるデザインプロセスを解説します。- 費用と契約の考え方プロジェクトを支える「ディレクション」の価値や、費用の仕組み、契約範囲の重要性など、お金に関する認識のズレを防ぐポイントについて解説します。- 納品後の運用についてWebサイトは「公開して終わり」ではなく、公開後からがスタートです。成果を出し続けるために必要な「運用（育てる）」という考え方について解説します。

資料公開URL

本ガイドラインは、以下よりご覧いただけます。

『Webサイト制作を成功に導くためのガイドライン』

https://speakerdeck.com/gpol/guidelines-59ada35a-50fd-407e-a145-a18f34b98b90

なお、今回公開したガイドラインは、弊社の「会社案内・サービス資料」の一部を抜粋・再編集したものです。

全編資料では、ジーピーオンラインの具体的な制作体制やサービス詳細、実績についてもご紹介しております。ご興味をお持ちいただけましたら、以下より資料をご請求ください。

「会社案内・サービス資料」をダウンロード :https://www.gpol.co.jp/request/document/7/?utm_source=link&utm_medium=web&utm_campaign=PressRelease202510

株式会社ジーピーオンラインについて

私たちジーピーオンラインは、創業25周年を迎えるWebの企画・制作会社です。企業の価値創造に不可欠である「マーケティング視点」×「デジタル技術」×「クリエイティブ思考」をベースにした事業ドメインを展開しています。それぞれ3つの領域を自由に組み合わせることにより、独自の強みが発揮できる仕組みを採用しています。

「人とデジタルで“ありがとう”をつくる。」というミッションのもと、蓄積してきた独自のノウハウを活かし、お客さまの課題を解決します。

会社概要

会社名：株式会社ジーピーオンライン https://www.gpol.co.jp/

所在地：東京都新宿区新宿1丁目6-3 新宿御苑フロント8F

大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3F

代表者：代表取締役 豊永 豊

創業日：2000年11月1日

設立日：2001年5月30日

事業内容：Webサイト総合プロデュース、Webシステム総合プロデュース、Webパッケージ商品のプロデュース、Webマーケティングコンサルティング

本件の問い合わせ先

株式会社ジーピーオンライン マーケティンググループ マーケティングディビジョン広報担当

TEL：06-6343-9363

営業時間：10:00～19:00（休日：土日祝）

メールフォームからのお問い合わせ(https://www.gpol.co.jp/contact/)