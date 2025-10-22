『リミットゼロ ブレイカーズ』フランス最大のゲームショー「パリ・ゲームズ・ウィーク2025」への出展が決定！出展情報を公開！

写真拡大 (全2枚)

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation(本社：大韓民国 板橋、共同代表:金 澤辰/朴 炳武、以下NC)は、現在開発中のPC/スマートフォン向けアニメーションアクションRPG『リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）』　(開発：VIC GAME STUDIOS(以下VIC)、マーケティング：株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA））において、2025年10月30日（木） ～ 11月2日（日）にフランス・パリで開催される「パリ・ゲームズ・ウィーク(Paris Games Week)2025」への出展の発表と、詳細情報を公開します。




■『リミットゼロ ブレイカーズ』が「パリ・ゲームズ・ウィーク(Paris Games Week) 2025」に出展！




【概要】


『リミットゼロ ブレイカーズ』は、アニメーションのような演出と高速アクション、緻密なストーリー構成を特徴とするアニメーションアクションRPGです。来年上半期のグローバルリリースを控え、「東京ゲームショウ2025」に続き、フランス最大級のゲームショー「パリ・ゲームズ・ウィーク(Paris Games Week)2025」への出展が決定しました。


ブースでは、来場者がさまざまなミッションに挑戦し、限定のカードパックや景品チケットを集められる体験型イベントを実施するほか、PCを通じて他のプレイヤーと協力して戦う「レイドコンテンツ」の試遊体験もお楽しみいただけます。




【ミッション一覧】


１.：公式SNS（X・YouTube）をフォロー、またはハッシュタグ「 #LimitZeroBreakers 」を付けて写真を投稿


２.：Steamで『リミットゼロ ブレイカーズ』をウィッシュリストに追加


３.：試遊ゾーンでプレイ


４.：試遊アンケートに参加


※このミッションはパリ・ゲームズ・ウィークにご来場になった方限定でご参加できます。




■イベント詳細情報


【ブース位置】
会場：パリ エクスポ ポルト ド ヴェルサイユ Hall 1
日程：2025年10月30日（木） ～ 11月2日（日）
ブース番号：C6 (NC AMERICA LLCブース内)


【イベント内容案内】


・ゲームプレイショーケース


・ボス戦スピードラン（1対1）


・コスプレイベント


・スペシャルゲストと楽しむゲーム紹介コーナー


・景品抽選会


※当日の状況によりイベント内容などが変更となる場合がございます。
そのほか、出展内容の詳細は、特設サイトにてご確認ください。
≪リミットゼロ ブレイカーズParis Games Week 2025 特設サイトはこちら≫


https://breakers.plaync.com/ja-jp/conts/pgw2025






【タイトル情報】


タイトル名：リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）


ジャンル：アニメーションアクションRPG


対応プラットフォーム：AppStore/Google Play/PC(Steam/PURPLE)


開発：VIC GAME STUDIOS


パブリッシング：NCSOFT





コピーライト：(C)2025 VIC Game Studios Co.,Ltd.NCSOFT Corporation.KADOKAWA CORPORATION.All Rights Reserved.


公式サイト： https://breakers.plaync.com/


公式X：https://x.com/breakers_japan


公式YouTube：https://www.youtube.com/@BREAKERS_official


Steam：https://store.steampowered.com/app/3764400/LIMIT_ZERO_BREAKERS/




※当プレスリリースの内容は2025年10月22日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。