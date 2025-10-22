「SHANON MARKETING PLATFORM」が「ITreview Grid Award 2025 Fall」のイベント管理システム部門に おいて最高位の「Leader」を25期連続受賞

株式会社シャノン

株式会社シャノン(本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン)は、シャノンが提供する統合型マーケティング支援システムである「SHANON MARKETING PLATFORM」がアイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野源太、以下「アイティクラウド」）主催「ITreview Grid Award 2025 Fall」のイベント管理システム部門で最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

■イベント管理システム部門において、25期（6年3カ月）連続受賞

イベント管理システム部門は25期（6年3カ月）連続の受賞となり、6年連続LEADERバッジを取得し殿堂入りを果たしております。

国内イベント管理市場は多くの製品が提供されておりますが、その中でも創業初期からこの分野でのサービス提供を行ってきたシャノンは圧倒的な認知度と高い満足度を得ており（2025 年 10 月時点）、今後もよりよいサービスの提供に努めてまいります。

<イベント管理システムとは>

イベント管理システムとは、展示会などの大規模なイベントやセミナーなどの運営プロセス全般を支援するプラットフォーム、もしくは個々のプロセスを処理するための機能を提供するツールです。

事前のマーケティングから、Webサイトやメールでの告知、事前登録受付、参加者／出展者／講演者管理、決済処理、来場受付、さらには開催後の分析／レポート、アンケート集計などの機能を包括的に提供します。

大規模なイベントや定期的なセミナーを開催する場合には、事前準備から当日の作業、事後処理に至るまで、さまざまな煩雑な作業を要するものですが、イベント管理のためのシステム／ツールを活用することで効率化や自動化を図ることが可能です。

■ITreview Grid Award 2025 Fallとは

ITreviewでは、ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスについて集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid（アイティレビュー グリッド）」を展開しています。

本アワードでは、2025年9月までに集まったレビューをもとに、同一カテゴリーの中で満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」に、満足度が優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジを発行しています。

受賞カテゴリー（イベント管理システム：https://www.itreview.jp/categories/event-management）

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp