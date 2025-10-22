保育アーティスト出口たかし、待望の新曲2曲を10月22日に配信リリース！SNS動画投稿キャンペーンも実施！

日本コロムビア株式会社

YouTubeでおなじみの“うたのおにいさん”出口たかしが、新曲の「Wi Wi Fine ～WiFiマンのテーマ～」と「なりきりもんじゃ」を2曲同時にリリースした。



出口たかしは親子で楽しめるコンテンツを多数発信し、YouTubeでの総再生回数は5億回を突破している。



今作は、子どもたちと全身で踊れる参加型ダンスソングを収録した配信シングルだ。



「Wi Wi Fine ～WiFiマンのテーマ～」は現代の子どもたちにとって身近な「WiFi」をテーマにしたオリジナルキャラクターソング。 主人公の”WiFiマン”は、情報が飛び交う時代に、「つながることの楽しさ・安心感・家族や友だちとの絆」を、ポップな音楽とキャラクターを通して伝える。 リズミカルなメロディとユーモラスな歌詞で、子どもたちにもすぐに覚えてもらえる構成となている。



「なりきりもんじゃ」は「なりきるって、たのしい！」をテーマにした、全身を使って楽しめる参加型のオリジナル楽曲。 どうぶつやのりものなど、さまざまなものに身体を使って変身する”なりきり遊び”と、リズミカルな音楽が融合した体感型ソング。保育園や幼稚園、小学校低学年でのダンス遊び、発表会にぴったりな楽曲。



そしてこの新曲のリリースを記念してSNS動画投稿キャンペーンも実施！



「Wi Wi Fine ～WiFiマンのテーマ～」、「なりきりもんじゃ ～こんちゅう・どうぶつ・のりもの～」の楽曲を使用し、自由なテーマでTikTokとInstagram上に動画を投稿してみよう！



コロムビアキッズのアカウントをフォローし、それぞれ指定の楽曲とハッシュタグをつけて素敵な動画を投稿してくれた方の中から抽選で３名様に「出口たかしアクリルスタンド」プレゼント！







対象楽曲：出口たかし


「Wi Wi Fine ～WiFiマンのテーマ～」


「なりきりもんじゃ ～こんちゅう・どうぶつ・のりもの～」



ハッシュタグ：


■ Wi Wi Fine ～WiFiマンのテーマ～・・・・#wifiマン


■なりきりもんじゃ ～こんちゅう・どうぶつ・のりもの～・・・・#なりきりもんじゃ



【実施期間】2025/10/22　12:00～2025/11/19 23:59



【参加方法】


(1)TikTok


・コロムビアキッズTikTok公式アカウント( @columbia_kids )をフォロー


・「Wi Wi Fine ～WiFiマンのテーマ～」or「なりきりもんじゃ ～こんちゅう・どうぶつ・のりもの～」の楽曲を使用し、指定ハッシュタグをつけて投稿


・ご当選の方には後日DMにてご連絡いたします。


※DMを受け取れるように設定の上、ご参加ください。


DMの設定が「誰でも」以外になっている場合、当選のご連絡が届かないため必ず設定をご確認ください。



(2)Instagram


・コロムビアキッズInstagram公式アカウント( @columbia_kids )をフォロー


・「Wi Wi Fine ～WiFiマンのテーマ～」or「なりきりもんじゃ ～こんちゅう・どうぶつ・のりもの～」の楽曲を使用し、指定ハッシュタグをつけて投稿


・ご当選の方には後日DMにてご連絡いたします。


・※DMを受け取れるように設定の上、ご参加ください。



-注意事項-


※プレゼントは日本国内への発送とさせていただきます。


※当選者の発表はコロムビアキッズアカウント（@columbia_kids ）DMからご連絡させていただきます。


※アクリルスタンド当選連絡後、指定期間内にご連絡の取れない場合は、当選の権利を無効とさせていただく場合がございます。


※メッセージを送らせていただく際にコロムビアキッズアカウントをフォローいただけていない場合、当選が無効になる場合がございます。


※本キャンペーンはやむを得ない事情によりお客様への予告無く、中止または内容変更をさせていただく場合もございますので、予めご了承ください。


※応募受付の確認、抽選方法、当選、落選、配送時の事故や破損等についてのご質問、お問い合わせは一切受付けません。


※複数アカウントでのご応募は受け付けておりません。



出口たかしの新曲を使ってどんどん動画投稿しよう♪




【出口たかしコメント】


皆さんお待たせしました！


待望の出口たかしによるスーパー元気ソングがついに完成しました！


今回のテーマは「Wi-Fi」。


目に見えないところで、みんなに笑顔を届けているんです。


きっとアナタのすぐ近くにもあるはず！？


そして…「Wi-Fi × ヒーロー」という最強の組み合わせが、さらに笑顔と元気を届けてくれます！


歌って、踊って、アナタのパワーを世界に届けよう！！


さらに、Wタイトルとして「なりきる」をテーマにした楽曲もリリース！


体をたくさん動かして、動物や乗り物などいろんなものになりきって楽しもう！




収録内容　（品番：COKM-46076）


カラオケ含む全6曲入り配信シングル


1. Wi Wi Fine ～WiFiマンのテーマ～


2. なりきりもんじゃ ～こんちゅう～


3. なりきりもんじゃ ～どうぶつ～


4. なりきりもんじゃ ～のりもの～


5. Wi Wi Fine ～WiFiマンのテーマ～ (カラオケ)


6. なりきりもんじゃ (カラオケ)






出口たかしプロフィール







元保育士としての経験を活かし、子ども向けの楽曲を中心に歌唱する保育アーティスト。レーベルディレクターとして子ども向けCDや映像コンテンツの制作ディレクションを行っている。楽曲においても作詞、作曲、振り付け、MV監督を自身で手掛ける傍ら、YouTubeにて手あそび＆あそびうたの動画を定期的にアップしている。セルフプロデュースをするマルチアーティスト。


2019年より2022年まで、テレビ東京系「きんだーてれび」水曜レギュラー出演。


2020年、テレビ朝日系全国放送「魔進戦隊キラメイジャー」エンディング主題歌「キラフル ミラクルキラメイジャー」の歌唱を担当。


2023年、テレビ朝日系全国放送「王様戦隊キングオージャー」オープニング主題歌「全力キング」の振り付けを担当。また、ダンスシーン撮影においての構成・監修も担当。


2025年、YouTube Shortsにアップしていた「やさいのうた」がインド、インドネシアを中心に話題となり合計5億回再生されている。


所有資格は保育士、幼稚園免許第一種、認定ベビーシッター。