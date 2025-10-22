今年一年頑張った自分に贈る、 静かな海辺の宿でのご褒美時間。ひとりだからこそ叶う“心を満たす”大人のリトリートを、葉山・真鶴・湯河原で。

株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ

慌ただしく過ぎていく一年の終わり、少し立ち止まり、静かな場所で体と心を整えたい--そんな気持ちが高まる冬の季節。都会の喧騒からほんの少し離れて、静かな冬の海と向き合うひとり旅へ。凛とした空気の中で海を眺める時間は、不思議と心を落ち着かせてくれます。

神奈川県の海辺のリゾート 葉山・真鶴・湯河原は、都心から電車で約1～2時間でアクセスでき、海と自然に包まれた“ひとり旅”にぴったりのロケーションです。

それぞれの宿が持つロケーションと個性を活かし、「自然」「温泉」「美食」をテーマに、心と身体をゆるめる3つの滞在スタイルをご用意しました。

年末・年度末、次の一年へ踏み出す前に--“自分を満たす時間”を過ごしませんか。

■葉山：『The Canvas Hayama Park』

『葉山で過ごす、静かな贅沢時間。 ～大人ひとり旅プラン～』

プライベートヴィラ『The Canvas Hayama Park』

冬でも柔らかな空気に包まれる葉山。都会の喧騒や仕事から少し離れて、頑張った自分へのご褒美に、自然の中でデジタルデトックスしてみるのはいかがでしょうか。

海越しに見える富士山の美しさ

冬の晴れた日、ヴィラから徒歩2分の大浜海岸や海と山のコントラストが楽しめる葉山公園まで向かうと、海越しに見える富士山の美しさやオレンジ色に染まっていく空に見惚れます。また、冬の夜は空気が澄み切っているため、星が一層輝いて見えるのも嬉しい。

冬は地元の魚介類も美味しい季節。雰囲気の良いオーナーのこだわりが詰まったお店が多いのも葉山の特徴です。誰に気兼ねするわけでもなく、自然のなかでお気に入りの本やあたたかい飲み物をお供に過ごす静かな贅沢時間を、プライベートヴィラ『The Canvas Hayama Park』で。

【プラン概要】

■予約URL：https://go-bluesky-as.reservation.jp/ja/hotels/thecanvashotel/searchInput

■設定期間：

2025年11月1日～12月26日、2026年1月5日～3月6日

■料金：1泊1食付き／1名1棟利用時：お一人様 30,000円（税込）～※料金には室料・朝食・サービス料・消費税が含まれます。

■プラン特典：レイトチェックアウト（通常11時→12時）

■プラン内容：朝から気分が上がるご褒美朝食付

■真鶴『HOTEL FARO manazuru』

朝から気分が上がるご褒美朝食

『【平日限定】おひとりさまご褒美プラン～大きな岩風呂と檜香るサウナの貸切リトリート～』

オーシャンビューの客室から相模湾を一望

三方を海に囲まれる小さな港町・真鶴は、東洋のリビエラと呼ばれた町並みを、町条例「美の基準」とともに守り伝える美しいまち。小田原と熱海の中間に位置し、ゆっくりとした時間が流れています。「HOTEL FARO manazuru」では、オーシャンビューの客室から相模湾を一望でき、冬の澄んだ空気の中では遠くに伊豆半島や富士山を望むこともあります。

岩風呂と桧薫るサウナでデトックス

忙しい日常では、つい自分を労わる時間を忘れてしまいがち。岩風呂と桧薫るサウナでデトックスし、美しい景色を一望しながらの食事と旬の果物で潤す。朝焼けに染まる海を眺めながらコーヒーを味わう時間が、ゆっくりと整えてくれます。誰にも気兼ねなく“おひとりさま時間”を過ごし、一年間頑張った自分の心身にご褒美を。

【プラン概要】

■URL：https://go-bluesky-as.reservation.jp/ja/hotels/hotelfaro/searchInput

■設定期間：

2025年11月1日～12月26日、2026年1月5日～3月6日

■料金：1泊2食付き／1名1室利用時：お一人様 23,545円（税込）～

※料金には室料・朝食・夕食・サービス料・消費税が含まれます。

■プラン特典

・通常価格から15％OFF

・貸切家族風呂＋サウナ利用（45分）

■湯河原：『ラ・クラッセ・ドゥ・シェネガ』

一年間頑張った自分の心身にご褒美を。

『海を望む大人のひとり旅プラン ～ラウンジドリンク付き～（2食付）』

相模湾の絶景を望むオーシャンビューホテルシェフこだわりの創作フレンチコース

温泉地としても知られる湯河原、「ラクラッセドゥシェネガ」は、相模湾の絶景を望むオーシャンビューホテルです。フロントロビーや客室、レストランの窓からはどこまでも広がる海の景色をご覧いただけ、ご到着時にはラウンジで1ドリンクをプレゼント。海を眺めながらの一杯が、より一層リゾート気分を盛り上げます。心ゆくまでのんびりと過ごし、温泉に浸かりゆっくりと心を解きほぐしたあとは、シェフこだわりの創作フレンチコースに舌鼓。静かな海辺のリゾートで過ごす、あなただけのご褒美時間をお楽しみください。

【プラン概要】

■URL：https://x.gd/At8Fd

■設定期間：2025年11月1日～2025年12月26日

■料金：1泊2食付き／1名1室利用時：お一人様 23,545円（税込）～

※料金には室料・朝食・夕食・サービス料・入湯税・消費税が含まれます。

■プラン特典

・ラウンジ1ドリンクチケット付き

ご滞在当日の15:00～17:00の間にご利用いただける、ラウンジでの1ドリンクチケットをプレゼント。

※17:00以降にご来場のお客様には、柑橘ジュースまたは柑橘サワーをおひとり様1本プレゼント。

【The Canvas Hayama Park】

ラウンジでの1ドリンクThe Canvas Hayama Park＜外観＞

コンセプトは”暮らすように滞在する”

都心から車で約1時間。葉山御用邸の元馬場として整備をされてきた県立葉山公園より歩いて2分の閑静な住宅街に佇む、1日3組限定・1棟貸切のプライベートヴィラです。3棟だけのヴィラタイプの客室は、それぞれ異なるコンセプトをもち、こだわりのインテリアで設えられています。葉山に暮らす人々が大切にする、上質で贅沢な時を覗きにいらしてください。

チェックイン15:00～18:00／チェックアウト：11:00まで

住所：神奈川県三浦郡葉山町下山口1969

アクセス：東京駅から逗子駅までJR横須賀線で約60分。

逗子駅から葉山公園駅まで京急バスで約20分。

葉山公園駅からヴィラまで徒歩2分。

MAIL：info@thecanvashotel.jp

ホームページ：https://thecanvashotel.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/the_canvas_hayama_park/

【HOTEL FARO manazuru】

HOTEL FARO manazuru＜外観＞

神奈川県・真鶴町にて2023年１２月２日にオープン。すべての部屋が海側で大きな窓からは相模湾を見渡せます。内装は、真鶴半島の海、森、大地をイメージさせる温かみと生命力を感じるカラースキームでデザインされ、ゆったりと贅沢なくつろぎ時間をお過ごし頂けます。ワンちゃんと一緒に利用できるドッグルームは、足洗い場からお部屋までの導線がスムーズで、海辺のお散歩も安心です。相模湾を見渡せるオールデイダイニングレストラン、ルーフトップやショップを完備させ、宿泊者だけでなく、人々が交流しやすい場所としてリノベーション。真鶴の未来を明るく照らす灯台のような場所を目指すホテルです。

チェックイン15:00～22:00／チェックアウト：11:00まで

貸切風呂＋サウナ：16:00～22:00（45分※事前予約制※有料）

住所：神奈川県足柄下郡真鶴町1374-1

アクセス：JR東海道本線「真鶴駅」より徒歩約20分

TEL：0465-46-6770

ホームページ：https://hotelfaro.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelfaro_manazuru/?hl=ja

【ラ・クラッセ・ドゥ・シェネガ】

ラ・クラッセ・ドゥ・シェネガ＜外観＞

全室オーシャンビューの小さなリゾートホテル。相模湾を一望する海辺の丘に立つラ・クラッセ・ドゥ・シェネガ。これが日常、と思い込んでいる賑やかな場所や暮らしを離れ、「何もしない」ための旅へ。 自分と過ごすための、旅へ。

チェックイン15:00～／チェックアウト：11:00まで

住所：神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜６９

アクセス：JR東海道本線「真鶴駅」より徒歩約15分

ホームページ：https://yugawara-classe.jp/

※2026年1月5日よりリニューアルのため、休館予定