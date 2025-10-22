【メガバンナー店】グランドオープン！タイ・バンコク3号店
バンコク３号店「メガバンナー店」がグランドオープン！
バンコク郊外の大型ショッピングモール「Mega Bangna（メガバンナー） 」内に、「回し寿司 活」タイ王国３号店「メガバンナー店」が10月22日、グランドオープンいたしました。
店舗外観・内観
タイ１号店・２号店、そして日本の店舗と同様に、木の温もりを感じる「和」を基調とした内装デザイン。
明るく開放的な雰囲気の中で、本格的な江戸前寿司を気軽にお楽しみいただけます。
施設について
大型ショッピングモール Mega Bangna（メガバンナー）
Mega Bangna（メガバンナー）は、サムットプラカーン県にある大型ショッピングモールで、2012年に開業しました。バンコク中心部から車で約30～40分、スワンナプーム国際空港にも近くアクセスの良い立地です。約40万平方メートル の広大な敷地に800以上の店舗が並び、ファッションや家電、飲食店に加え、映画館やスケートリンクなど多彩な施設を備えた複合型ショッピングモールです。
10月16日（木）プレオープンの様子
多くのお客様にお越しいただき、開店前から長い行列ができました。店内も満席となり、終始にぎやかな雰囲気のなかでプレオープンを迎えることができました。
店舗概要
店名：回し寿司活 メガバンナー店
ソフトオープン：2025年10月16日（木）
グランドオープン：2025年10月22日（水）
所在地：メガバンナー デパート 1階
SHPC.L1.1216, SHPC.L1.1216-O, SHPC.L1.1218
38/1-3 39 Samutprakarn県, タイ
座席数：85テーブル（181席）
面積：555平方メートル
TEL：+66-65-732-9857
詳細については、以下をご参照ください。
公式ウェブサイト▶︎https://katumidori.co.jp/
公式インスタグラム▶︎https://www.instagram.com/katsumidori_sushi/
公式アプリ▶︎https://katumidori.co.jp/appintroduction/
【店舗一覧】
〈回し寿司活〉
目黒 / グランデュオ蒲田 / 横浜スカイビル/ 西武渋谷 / エミオ石神井公園 / グランツリー武蔵小杉 / シャポー船橋
〈寿司活〉
ジョイナス横浜
【会社概要】
社名：株式会社活美登利
代表取締役社長：土屋秀仁
所在地：東京都品川区
事業内容：寿司レストランの経営
【報道に関するお問い合わせ先】
株式会社活美登利 広報担当：花村 健
E-mail：hanamura@katumidori.co.jp
TEL：03-6417-9550