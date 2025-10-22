【メガバンナー店】グランドオープン！タイ・バンコク3号店

バンコク３号店「メガバンナー店」がグランドオープン！

株式会社 活美登利

バンコク郊外の大型ショッピングモール「Mega Bangna（メガバンナー） 」内に、「回し寿司 活」タイ王国３号店「メガバンナー店」が10月22日、グランドオープンいたしました。

店舗外観・内観

タイ１号店・２号店、そして日本の店舗と同様に、木の温もりを感じる「和」を基調とした内装デザイン。

明るく開放的な雰囲気の中で、本格的な江戸前寿司を気軽にお楽しみいただけます。

施設について

大型ショッピングモール Mega Bangna（メガバンナー）

Mega Bangna（メガバンナー）は、サムットプラカーン県にある大型ショッピングモールで、2012年に開業しました。バンコク中心部から車で約30～40分、スワンナプーム国際空港にも近くアクセスの良い立地です。約40万平方メートル の広大な敷地に800以上の店舗が並び、ファッションや家電、飲食店に加え、映画館やスケートリンクなど多彩な施設を備えた複合型ショッピングモールです。

10月16日（木）プレオープンの様子

多くのお客様にお越しいただき、開店前から長い行列ができました。店内も満席となり、終始にぎやかな雰囲気のなかでプレオープンを迎えることができました。

店舗概要

店名：回し寿司活 メガバンナー店

ソフトオープン：2025年10月16日（木）

グランドオープン：2025年10月22日（水）

所在地：メガバンナー デパート 1階

SHPC.L1.1216, SHPC.L1.1216-O, SHPC.L1.1218

38/1-3 39 Samutprakarn県, タイ

座席数：85テーブル（181席）

面積：555平方メートル

TEL：+66-65-732-9857

詳細については、以下をご参照ください。

公式ウェブサイト▶︎https://katumidori.co.jp/

公式インスタグラム▶︎https://www.instagram.com/katsumidori_sushi/

公式アプリ▶︎https://katumidori.co.jp/appintroduction/

【店舗一覧】

〈回し寿司活〉

目黒 / グランデュオ蒲田 / 横浜スカイビル/ 西武渋谷 / エミオ石神井公園 / グランツリー武蔵小杉 / シャポー船橋

〈寿司活〉

ジョイナス横浜

【会社概要】

社名：株式会社活美登利

代表取締役社長：土屋秀仁

所在地：東京都品川区

事業内容：寿司レストランの経営

【報道に関するお問い合わせ先】

株式会社活美登利 広報担当：花村 健

E-mail：hanamura@katumidori.co.jp

TEL：03-6417-9550