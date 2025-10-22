＜グランドセイコー＞ エボリューション9 コレクション SLGB003が2025年度グッドデザイン賞を受賞

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）は、公益財団法人日本デザイン振興会より、2025年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。対象モデルは＜グランドセイコー＞ エボリューション9 コレクション SLGB003です。

グッドデザイン賞は、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨のしくみです。60年以上にわたり「Gマーク」とともに広く親しまれながら、デザインによって、暮らしや社会をよりよくしていくための活動をしています。

受賞モデルは、11月1日(土)～11月5日(水)まで、受賞展：「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」（会場：東京ミッドタウン）で展示される予定です。

審査委員による評価コメント

日本はかつて良い製品をリーズナブルな価格で提供することに強みを発揮していた。その時代での製品の価値は相対的なものだっただろう。しかし時計の技術の粋を極めたグランドセイコーは、その価値を自ら決めることが求められる。時計としての精緻な構造、37mm化の薄型を目指したスプリングドライブの開発アプローチは、機能面だけでなく、情緒面でも確実に効果を為しており、審美性につながっている。その技術が快適な着け心地を生むわずか100gの総重量の中に収められ、分解・研磨・再組み立てを可能にする長く使うことが当たり前のように考えられた構造などと一緒に、妥協しないモノづくりの姿勢として伝わってくる。

担当デザイナーのコメント

スプリングドライブはぜんまいによる動力で作った微弱な電流で、水晶振動子とICを介して精度をコントロールしています。高精度化の実現のためには、通常ならば、より多くの電力を必要としますが、エネルギーロスを抑える精巧な歯車や回路の開発により、年差基準の高精度を達成しました。さらに、ムーブメント構造を見直すことで小型化も同時に実現しています。

また新開発の微調整機構つき中留は、専用工具を使わずに簡単に調整が可能で、日常のわずかな違和感も解消します。デザインコードである低重心ケースには、独自開発の軽量かつ光沢のあるブライトチタンを使用。これにより総重量わずか100ｇの快適な着け心地と、グランドセイコーに相応しい美しさを実現しました。製造地の自然から着想を得た樹氷モチーフのダイヤルは金型職人との協働で開発し、着用者の感情に訴えかけるグランドセイコーならではのダイヤル表現を目指しました。

≪受賞商品の概要≫

＜グランドセイコー＞エボリューション9 コレクション SLGB003

＜グランドセイコー＞は、1960年の誕生以来、最高峰の腕時計を目指し、正確さ、美しさ、見やすさといった腕時計の本質を高い次元で追求し続け、弛まぬ進歩を重ねてきたブランドです。2025年に、年差±20秒の高精度を備える「キャリバー9RB2」を搭載したSLGB003（今回の受賞モデル）を発表いたしました。

ダイヤルには、製造地と同じ長野県にある霧ヶ峰高原で見られる幻想的な樹氷の美しさを、精緻な型打模様で表現いたしました。本作は、革新的なムーブメントや、製造地周辺の大いなる自然からインスピレーションを得たダイヤルなど、グランドセイコーのブランドフィロソフィー「THE NATURE OF TIME」（※1）を体現したモデルです。

※受賞モデルについての詳しい情報はこちらをご覧ください。

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgb003

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/671_1_c963350cf9f14e52e0661845ed2ac957.jpg?v=202510220228 ]

【ムーブメント仕様】

スプリングドライブムーブメント キャリバー9RB2

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/671_2_4428a9578132eba5c88e1d2a52553bb0.jpg?v=202510220228 ]

（※1）THE NATURE OF TIME

THE NATURE OF TIMEはグランドセイコーのブランドフィロソフィーです。自然や季節の移ろいからインスピレーションを受ける感性と、それぞれの道を究めて時の本質に迫ろうとする匠の姿。その二つの日本の精神性を表現しています。

お客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株）お客様相談室（グランドセイコー）

0120-302-617（通話料無料）

＜グランドセイコー＞の公式Webサイトアドレス

https://www.grand-seiko.com

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。

予告なしに変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。