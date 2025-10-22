「デュワーズ カリビアンスムース8年」11月5日（水）再発売

バカルディ・ジャパン株式会社

バカルディ ジャパン株式会社（代表取締役社長 東智徳）が輸入し、サッポロビール株式会社（代表取締役社長 時松浩）が販売するスコッチウイスキーブランド国内売上No.1（※１）のデュワーズは、「デュワーズ カリビアンスムース8年」を11月5日（水）より限定再発売いたします。

※１：インテージSRI＋2024年7月～2025年6月スコッチウイスキー販売金額より。７業態計（SM・CVS・HC・DRUG・酒量販店・一般酒販店・業務用酒販店）

「デュワーズ カリビアンスムース8年」は、8年以上熟成させたモルトウイスキーとグレーンウイスキーをブレンド後、再熟成させる「ダブルエイジ製法」を採用。最後にラム樽でフィニッシュし、ブラウンシュガーの甘さ、トロピカルフルーツのような香り、キャラメルのような長い余韻をお楽しみいただけます。

また、再発売を記念し、数量限定でオリジナルハイボールグラス付き企画品も販売いたします。オリジナルグラスに加え、バカルディ ジャパン ウイスキーアンバサダーであり「The Bar Top Note」のオーナーバーテンダー野間真吾氏考案のオリジナルハイボールレシピも添付します。ご自宅でカリビアンスムースならではの本格的かつ新しいハイボールをお楽しみいただけます。

■製品概要

・ブランド名：デュワーズ

・製品名：デュワーズ カリビアンスムース8年

・容量：700ml

・アルコール度数：40%

・特徴：ラム樽由来のブラウンシュガーの深く甘い香り、トロピカルフルーツのようなフルーティさ、キャラメルのような甘い余韻

・発売日：2025年11月5日（水）

・販売エリア：全国（数量限定）

・景品：数量限定でオリジナルハイボールグラスを添付

■オリジナルハイボールレシピ考案バーテンダー 野間真吾氏コメント

デュワーズカリビアンスムース８年は、ラム樽で後熟することによる、独特の甘さとトロピカルな香りが実現されています。今回考案したオリジナルハイボールでは、カリビアンスムースにキューカンバー(胡瓜)を合わせ、青いメロンのような香りでより一層トロピカルなフレーバーを引き立てます。また、黒蜜を少量加え、ラム樽フィニッシュ特有のキャラメルのような甘い余韻を更に長くお楽しみいただけるハイボールレシピに仕上げました。

■デュワーズについて

1846年にスコットランドで誕生して以来、180年近く世界で愛され続けるスコッチウイスキー。初代マスターブレンダーのA.J. キャメロンの時代から変わらぬ「ダブルエイジ製法」により、ウイスキーをはじめて飲む人でも親しみやすい、なめらかな味わいに仕上がっています。

・デュワーズ公式サイト：https://www.dewars-jp.com

■商品のお取り扱い店舗に関するお問い合わせ

サッポロビール様のお客様センター

0120-207-800



■その他のお問い合わせ

バカルディ ジャパン（株）事業推進部

https://www.bacardijapan.jp/contact/form/