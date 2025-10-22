『ギャルFES』 新山士彦の出演&会場限定グッズ販売決定！さらにFESに向けたエルフのオリジナル楽曲の配信開始

吉本興業株式会社

11月3日(月) に川崎・CLUB CITTA’にて開催する、エルフ主催のギャル×お笑い×音楽の融合イベント『ギャルFES』の新たな出演アーティストとして、「新山士彦」の出演が決まりました。

8月に国立代々木競技場 第二体育館で開催したエルフ主催のドッヂボール大会でも会場を盛り上げた新山士彦が、今回の「ギャルFES」で再び熱いステージをお届けします。

さらに、会場限定グッズの発売も決定しました。フェス定番のタオルに加え、この日のために撮り下ろした限定写真を使用したステッカーなど、ここでしか手に入らないアイテムを販売いたします。

また、荒川が伝えたい思いを歌詞に書き留めたオリジナル楽曲『まじかるふれーばー』、『禁酒期間作れ』、『ギャル電波』の3曲が10月29日(水)より各種ストリーミングサービスとダウンロードサービスにて配信開始となります。

エルフ公式YouTubeチャンネル「エルフのギャルJAPAN」ではMusic Videoを先行配信しています。

FESではどんなパフォーマンスになるのか、ぜひ会場でお楽しみください。

チケットはFANYチケットにて一般発売中です。

新山士彦 本人コメント

あの伝説が再び。あの伝説が再び。

ギャルフェススペシャルバージョンを見逃すな。

グッズ一覧

・ラグランTee

\4,500(税込)

・プルオーバーパーカー

\5,500 (税込)

・マフラータオル

\3,000 (税込)

・アクリルペンライト

\3,000 (税込)

・折り畳みミラー

\2,300 (税込）

・サコッシュ

\1,500 (税込)

・ステッカーセット(5枚入)

\1,000 (税込)

・ラバーバンド(各種)

\800 (税込)

・ランダムチェキ(直筆サイン入)

\1,000 (税込)

『ギャルFES』 開催概要

【公演情報】

出演：エルフ

＜ネタ出演者＞

さや香、紅しょうが、リンダカラー∞

アイロンヘッド、トニーフランク、蛙亭、

ラニーノーズ、ヨネダ2000、めぞん、かが屋、ほか

＜アーティスト出演者＞

コレサワ、OCTPATH、ほか

日時：11月3日(月・祝) 開場16:00/開演17:00

会場：CLUB CITTA’

（川崎市川崎区小川町5-7）

主催：吉本興業株式会社

【チケット情報】

チケットURL：https://ticket.fany.lol/event/detail/6793(https://ticket.fany.lol/event/detail/6793)

【料金】

●前売り券

クリアケース・アクスタ付きチケット：10,000円 ※完売

一般席：8,000円

●当日券

一般席：8,500円

※全席スタンディング

※別途、1ドリンク必要です

出演者一覧

●芸人出演者

＜さや香＞＜紅しょうが＞＜リンダカラー∞＞＜アイロンヘッド＞＜ラニーノーズ＞＜蛙亭＞＜トニーフランク＞＜かが屋＞＜ヨネダ2000＞＜めぞん＞

●アーティスト出演者

エルフ・オリジナル楽曲概要

10月29日(水)にエルフ荒川が伝えたい思いを歌詞に書き留めた楽曲、『まじかるふれーばー』、

『禁酒期間作れ』、『ギャル電波』の3曲を各種ストリーミングサービスとダウンロードサービスにて配信します。

ギャルFESで披露するためにダンスの振り付けもあるMusic VideoもYouTubeにて公開中です。

FESではどのようなパフォーマンスが繰り広げられるのか乞うご期待ください。

＜楽曲＞ まじかるふれーばー

作詞：エルフ荒川

作曲：柳澤奈緒樹

【音楽ストリーミング&ダウンロード】

https://lnk.to/elf_magicalflavor(https://lnk.to/elf_magicalflavor)

【Music Video】

https://youtu.be/wwvkFB_ZXmE?si=i5BnDrnnFYa05ce2(https://youtu.be/wwvkFB_ZXmE?si=i5BnDrnnFYa05ce2)

＜楽曲＞ 禁酒期間作れ

作詞：エルフ荒川,カザマタカフミ(3markets[ ])

作曲：カザマタカフミ(3markets[ ])

【音楽ストリーミング&ダウンロード】

https://lnk.to/elf_kinsyukikantsukure(https://lnk.to/elf_kinsyukikantsukure)

【Music Video】

https://youtu.be/4zDOKIEVdF0?si=9_-qsi7obg6zRB9L(https://youtu.be/4zDOKIEVdF0?si=9_-qsi7obg6zRB9L)

＜楽曲＞ ギャル電波

作詞：エルフ荒川,MAKKA

作曲：MAKKA

【音楽ストリーミング&ダウンロード】

https://lnk.to/elf_galdenpa(https://lnk.to/elf_galdenpa)

【Music Video】

https://youtu.be/zv99t7K75qs?si=opQ5tjNtv4IcYLJi(https://youtu.be/zv99t7K75qs?si=opQ5tjNtv4IcYLJi)